Arcybiskup Jędraszewski na Jasnej Górze: trzeba znać stawkę wolności

Arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita krakowski wygłosił w sobotę na Jasnej Górze kazanie. Wezwał do asertywności wobec zagrożeń, "które chciałyby zakłócić nasze życie duchowe, osobiste, życie naszego narodu i jego przyszłość". Duchowny mówił też o wolności między innymi w kontekście prawa do życia dzieci nienarodzonych.

Jak poinformowało biuro prasowe częstochowskiego sanktuarium "Jasna Góra News", arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita krakowski przewodniczył mszy z udziałem uczestników 40. Pieszej Pielgrzymki Góralskiej, która w sobotę dotarła na Jasną Górę. Z Podhala pod hasłem "Wezwani do wolności" wędrowało prawie 500 pątników. Do motta pielgrzymki odniósł się w homilii abp Jędraszewski, wskazując, iż wolność to wielki skarb, z czego wypływa też zadanie jego obrony.

- To wielka godność człowieka, który dla wolności potrafi dać z siebie wszystko. I stąd ta radość, która tutaj między nami jest. Boża radość bożych dzieci domaga się jednocześnie, byśmy broniąc tej radości w sobie, i tę radość głosząc innym, umieli być jeśli trzeba – mówiąc językiem współczesnym – asertywni, mówiąc jednoznacznie "nie" wobec wszelkich zagrożeń, które chciałyby zakłócić nasze życie duchowe, osobiste, życie naszego narodu i jego przyszłość - powiedział arcybiskup, cytowany przez biuro prasowe Jasnej Góry.

- O tę mądrość, by rozeznać współczesny świat, o to męstwo, by przy wolności trwać i dla niej umieć się poświecić, prosimy dzisiaj naszą Matkę i Królową - dodał.

Arcybiskup Marek Jędraszewski TVN24

Arcybiskup Jędraszewski: trzeba znać stawkę wolności

Metropolita krakowski odniósł się też do wolności w kontekście prawa do życia dzieci nienarodzonych. - Trzeba znać stawkę wolności, a jest nią prawo do życia dzieci nienarodzonych czy miłość kobiety i mężczyzny. Ona jest bardzo demolowana. Jako ludzie wolni mówmy "nie" wszystkim przeciwieństwom tego świata, które chce wpływać na nasze życie duchowe – przekonywał arcybiskup.

- Świat z Chrystusem będzie bardziej rozsądny. Wy, ludzie gór, to bardzo dobrze rozumiecie - zwrócił się do górali, życząc pielgrzymom, by umieli bronić w sobie bożej radości wynikającej z właściwie odczytanej i przeżywanej wolności.

Pielgrzymki na Jasną Górę

Pierwsza piesza pielgrzymka z Podhala na Jasną Górę wyruszyła z Bachledówki 19 sierpnia 1982 roku - w okresie stanu wojennego, w roku 600-lecia Jasnej Góry. Od trzeciej pielgrzymki do grupy z Bachledówki dołączyła grupa z Nowego Targu, a w kolejnym roku z Rabki. Od 1991 r. do wspólnej góralskiej pielgrzymki dołączyli również Orawianie.

W ubiegłym roku, z powodu pandemii, pielgrzymka miała wymiar przede wszystkim duchowy - na Jasną Górę przybył jedynie kierownik góralskiej grupy ze skromną delegacją, a także rodziny pielgrzymujące indywidualnie.

Autor:mjz/kab

Źródło: PAP