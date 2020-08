"Do polityki nie idzie się dla pieniędzy". Archiwalne wypowiedzi polityków

"Pieniądze się im po prostu należały"

- Rzeczywiście ministrowie, wiceministrowie w rządzie Prawa i Sprawiedliwości otrzymywali nagrody za ciężką, uczciwą pracę i te pieniądze się im po prostu należały - mówiła po przyznaniu nagród ministrom ówczesna premier. - Nie ma społecznego poparcia dla tych nagród, ale jednak trzeba pamiętać o tym, że to były pieniądze, które były w sposób uczciwy zarobione - komentowała to z kolei Beata Mazurek, wtedy rzeczniczka PiS.

- Do polityki nie idzie się dla pieniędzy. Jeżeli popełniono tu jakiś błąd, błąd bez złej woli, ale jednak błąd, to dzisiaj odpowiedzieliśmy na to naprawdę czymś, co rzadko się w historii zdarza - twierdził. Ówczesna minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska mówiła, że "społeczeństwo nie akceptuje wysokich zarobków".