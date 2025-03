Halicki o apelu Dudy w sprawie broni atomowej: trochę wstyd Źródło: TVN24

Pan prezydent wykazał się skrajną naiwnością i to jest najłagodniejsze, co mogę powiedzieć - ocenił w "Faktach po Faktach" Krzysztof Hetman o apelu prezydenta Andrzeja Dudy do Stanów Zjednoczonych na temat rozmieszczenia na terenie Polski broni atomowej. Zdaniem Andrzeja Halickiego "od takiego gadania i paplania" prezydent "robi kłopot Polsce".

Prezydent Andrzej Duda w wywiadzie z dziennikiem "Financial Times" zaapelował do USA o rozmieszczenie broni atomowej na terenie Polski, na co zareagował wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance, mówiąc, że "byłby zszokowany", gdyby prezydent Donald Trump zgodził się przeniesienie arsenału jądrowego dalej na wschód Europy. Apel prezydenta był krytykowany przez polityków koalicji rządowej.

CZYTAJ WIĘCEJ: "Katastrofa dyplomatyczna". Politycy o deklaracji prezydenta

Propozycja polskiego prezydenta była również tematem rozmowy w "Faktach po Faktach" w TVN24 - Trochę wstyd. Rozumiem, że prezydent Duda chciałby zakończyć tę prezydenturę swoim jakimś akcentem, ale od takiego gadania i paplania, mówiąc bardzo potocznie, bez żadnych podstaw do tego, to tylko robi kłopot nam, Polsce, bo to jest bardzo poważny temat i związany z naszym bezpieczeństwem - komentował europoseł KO Andrzej Halicki.

Jak dodał, "na różnych poziomach powinniśmy dążyć do takiego celu, ale żeby dążyć skutecznie, trzeba to robić dyplomatycznie".

Hetman: prezydent wykazał się skrajną naiwnością

- Pan prezydent wykazał się skrajną naiwnością i to jest najłagodniejsze, co mogę powiedzieć - ocenił inny europoseł Krzysztof Hetman (PSL-Trzecia Droga). Podkreślił, że w 10. roku pełnienia urzędu, prezydent Duda "powinien wiedzieć, że takie wrażliwe sprawy najpierw się uzgadnia, a później komunikuje".

- W tak niezwykle wrażliwej sprawie pan prezydent Duda wykazał się kompletną nieodpowiedzialnością, którą obnażył J.D Vance, zapominając całkowicie, że na stole także leży propozycja francuska, która jest dla nas interesująca, ale czekamy na konkrety - dodał.