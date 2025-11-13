Antonow na lawecie. Niecodzienna akcja w centrum Warszawy Źródło: TVN24

W czwartek zakończył się transport wielkogabarytowych artefaktów Muzeum Wojska Polskiego z Alei Jerozolimskich do nowej siedziby na Cytadeli. Ostatnim przetransportowanym modelem był samolot transportowy Antonow An-26.

- To historyczny moment. 91 lat minęło od czasu, kiedy Muzeum Wojska Polskiego pojawiło się na Alejach Jerozolimskich – powiedział dyrektor Muzeum Wojska Polskiego generał Bogusław Pacek.

- Myślę, że pobiliśmy rekord świata, ponieważ to, co miało trwać siedem lat, zrobiliśmy w rok: transport artefaktów, dużych, wielkogabarytowych, czołgów, artylerii, samolotów – zachwalał.

Antonow przetransportowany ulicami Warszawy

Maszyna przewożona była w częściach - osobno kadłub, osobno skrzydła. Pacek stwierdził, że przetransportowanie samolotu to bardzo skomplikowana operacja.

Ulicami Warszawy przewieziono samolot transportowy Źródło: TVN24

– Każdy samolot to jest oddzielny plan i oddzielna operacja nie tylko ze względu na drogę - nie wiadomo na przykład, czy da się Wisłostradą przemieścić na Cytadelę - ale również na specyfikę zabytku, który nie może się złamać ani uszkodzić – opowiadał.

