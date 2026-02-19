Komplikacje w sprawie Macierewicza. "To budzi irytację"

Sejmowi prawnicy odesłali wniosek prokuratora generalnego o uchylenie immunitetu Antoniemu Macierewiczowi, powołując się na braki formalne - ujawniam w programie "News Michalskiego" w TVN24+. Chodzi o sprawę znieważenia kierownictwa Służby Kontrwywiadu Wojskowego podczas posiedzenia Sejmu. W oczekiwaniu na przedłużający się proces uchylenia immunitetu Macierewicz rzuca kolejne niejasne oskarżenia i mówi o "przestępcach".Artykuł dostępny w subskrypcji
"News Michalskiego" można oglądać na żywo we wtorki i czwartki o godzinie 9 w TVN24+ oraz jako wideo na żądanie.