Polska

Prokuratura przyznaje się do błędu. Chodzi o anomalie w komisjach wyborczych

Wybory prezydenckie w Polsce
Nieprawidłowości przy liczeniu głosów w wyborach. Jest raport Prokuratury Krajowej
Źródło: TVN24
Prokuratura Krajowa zaktualizowała komunikat dotyczący wyników pracy prokuratorskiego zespołu koordynującego śledztwa w sprawie przestępstw, które miały miejsce w związku z wyborami prezydenckimi. Jak przekazano, miał on zawierać "nieprawidłowe dane z dwóch obwodowych komisji wyborczych".

Pod koniec lipca rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak przedstawił raport z wyników pracy zespołu koordynującego śledztwa w sprawach nieprawidłowości związanych z liczeniem głosów w drugiej turze wyborów prezydenckich. Jak poinformował wtedy, z oględzin głosów z 250 obwodowych komisji wyborczych wynikało, że Karol Nawrocki powinien otrzymać o 1538 głosów mniej, a Rafał Trzaskowski - o 1541 głosów więcej.

Będzie "poprawianie systemu"? Sześć słabości, które obnażyły ostatnie wybory
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Będzie "poprawianie systemu"? Sześć słabości, które obnażyły ostatnie wybory

Michał Istel, Jan Kunert

6 sierpnia prokuratura zaktualizowała swój komunikat, wyjaśniając, że uwzględniono "nieprawidłowe dane z dwóch obwodowych komisji wyborczych". Chodzi o komisję numer 7 w Ostrowi Mazowieckiej i komisję numer 9 w Łęcznej.

"Aktualne dane zgromadzone przez zespół, na podstawie wszystkich zbadanych komisji, przy uwzględnieniu prawidłowego wyniku w dwóch powyższych komisjach, wskazują, że Karol Nawrocki otrzymał o 1239 głosów mniej, a Rafał Trzaskowski o 1242 głosy więcej, niż wynikało z oficjalnych protokołów wyborczych" - napisano.

Poinformowano jednocześnie, że prawidłowe dane zostały już przekazane do przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej.

Anomalie w komisjach wyborczych

Pierwsza tura wyborów prezydenckich została przeprowadzona 18 maja bieżącego roku. Druga tura, w której zwyciężył Karol Nawrocki, odbyła się 1 czerwca.

Nieprawidłowości przy liczeniu głosów. Jest raport
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nieprawidłowości przy liczeniu głosów. Jest raport

Wkrótce potem w mediach oraz w nadsyłanych do Sądu Najwyższego protestach wyborczych pojawiały się doniesienia o możliwych anomaliach w obwodowych komisjach wyborczych. Miały one polegać między innymi na odwrotnym przypisaniu głosów obu kandydatom. W związku z tym prokurator krajowy Dariusz Korneluk podjął 30 czerwca decyzję o utworzeniu w Prokuraturze Krajowej zespołu do koordynowania śledztw w sprawie wykrytych nieprawidłowości w kilkunastu komisjach.

OGLĄDAJ: Premier o "zagrożonym" Kaczyńskim. "Próbuje obrać tę samą strategię co PiS"
Tusk w sejmie

Premier o "zagrożonym" Kaczyńskim. "Próbuje obrać tę samą strategię co PiS"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kgr/ft

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Valdemar Doveiko/PAP/EPA

Prokuratura Krajowa Wybory prezydenckie 2025 Prokuratura
