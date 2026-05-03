Poczobut odebrał Order Orła Białego. "Nie czuję się bohaterem. Jestem zwykłym człowiekiem" Mikołaj Gątkiewicz

Prezydent Karol Nawrocki wręczył w niedzielę Andrzejowi Poczobutowi Order Orła Białego. Ceremonia ma miejsce w trakcie obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja na Zamku Królewskim w Warszawie. Zgromadzeni na niedzielnych uroczystościach uhonorowali dziennikarza długimi owacjami.

Poczobut, rozmawiając z dziennikarzami, podkreślił, że nie czuje się bohaterem. Powiedział, że "bohaterami tej historii są żołnierze Armii Krajowej". - Jestem zwykłym czlowiekiem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie - przyznał.

Poinformował przy tym, że po uroczystości wraca do szpitala, gdzie nadal trwają jego badania.

Order Orła Białego to najstarsze i najwyższe odznaczenie państwowe, ustanowione w 1705 roku. Nadawany jest za wybitne zasługi cywilne i wojskowe dla Polski.Prezydent odznaczył Orderem także Agnieszkę Duczmal-Jaroszewską oraz Lecha Majewskiego.

Więziony przez białoruski reżim

Poczobut został przez prezydenta odznaczony jeszcze w listopadzie ubiegłego roku "w uznaniu znamienitych zasług w działalności na rzecz Polaków na Białorusi, w szczególności za walkę o prawa człowieka i niezłomną postawę w konfrontacji z przejawami odradzających się reżimów totalitarnych". Dziennikarz i aktywista był wtedy więziony piąty rok w białoruskiej kolonii karnej.

28 kwietnia, po ponad pięciu latach w niewoli, Poczobut został uwolniony w ramach wymiany więźniów i trafił do Polski. Od razu zapowiedział jednak, że na Białoruś będzie chciał wrócić.

W zeszłym roku Poczobut został również laureatem nagrody imienia Andrieja Sacharowa, najwyższego wyróżnienia Unii Europejskiej w dziedzinie praw człowieka. Nagrodę odebrała w grudniu w Parlamencie Europejskim jego córka Jana.

