Andrzej Poczobut w szpitalu, u jego boku żona. Jest zdjęcie

Polska Andrzej Poczobut w szpitalu, u jego boku żona.

Andrzej Poczobut w szpitalu z żoną. Wpis Swiatłany Cichanouskiej Źródło: TVN24

W środę rano Swiatłana Cichanouska opublikowała na platformie X wpis ze zdjęciem uwolnionego z białoruskiego więzienia Andrzeja Poczobuta. "Zdjęcie udostępniła jego żona Oksana. Wspaniale jest ich znowu widzieć razem" - napisała Cichanouska.

Poczobut w szpitalu

Fotografia przedstawia obejmujących się Poczobuta i jego żonę. Dziennikarz przebywa obecnie w szpitalu, gdzie przechodzi badania. Lata niewoli odcisnęły na nim piętno.

"Nie możemy się zatrzymać, dopóki wszyscy więźniowie polityczni na Białorusi nie zostaną uwolnieni, a każda rodzina nie będzie znów w komplecie" - oświadczyła Cichanouska.

Andrzej Poczobut is now undergoing examinations at the hospital. This photo was shared by his wife, Oksana. It’s wonderful to see them together again.



We must not stop until all political prisoners in Belarus are released and every family is whole again. pic.twitter.com/smoGHtYACi — Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) April 29, 2026 Rozwiń

Uwolnienie Andrzeja Poczobuta

We wtorek na granicy Polski i Białorusi doszło do wymiany więźniów na zasadzie "pięciu za pięciu", w ramach której władze w Mińsku zwolniły trzech Polaków i dwóch obywateli Mołdawii. Jednym z uwolnionych jest Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białoruś, który przebywał w więzieniu od 2021 roku.

Poczobut przez wiele lat współpracował z polskimi mediami, relacjonując sytuację na Białorusi. Za krytyczne wypowiedzi na temat Alaksandra Łukaszenki trafił do aresztu i stawał przed sądem. Został zatrzymany przez białoruski reżim 25 marca 2021 roku i od tamtej pory przebywał za kratami.

8 lutego 2023 roku Poczobuta skazano na osiem lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze za "wzniecanie nienawiści" oraz "wezwania do działań przeciwko bezpieczeństwu państwa". Białoruski Sąd Najwyższy odrzucił apelację. Dziennikarz przebywał w kolonii karnej w Nowopołocku na północy Białorusi. Organizacje praw człowieka uznały Poczobuta za więźnia politycznego. Polskie władze domagały się uwolnienia go i oczyszczenia z politycznie motywowanych, nieprawdziwych zarzutów. Wielokrotnie podejmowane były próby uwolnienia Poczobuta.

