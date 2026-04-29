Polska

Andrzej Poczobut w szpitalu, u jego boku żona. Jest zdjęcie

Andrzej Poczobut w szpitalu z żoną. Wpis Swiatłany Cichanouskiej
Źródło: TVN24
Nie możemy się zatrzymać, dopóki wszyscy więźniowie polityczni na Białorusi nie zostaną uwolnieni - oświadczyła liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska. W mediach społecznościowych opublikowała zdjęcie Andrzeja Poczobuta ze szpitala. Jest na nim z żoną Oksaną.

W środę rano Swiatłana Cichanouska opublikowała na platformie X wpis ze zdjęciem uwolnionego z białoruskiego więzienia Andrzeja Poczobuta. "Zdjęcie udostępniła jego żona Oksana. Wspaniale jest ich znowu widzieć razem" - napisała Cichanouska.

Poczobut w szpitalu

Fotografia przedstawia obejmujących się Poczobuta i jego żonę. Dziennikarz przebywa obecnie w szpitalu, gdzie przechodzi badania. Lata niewoli odcisnęły na nim piętno.

"Nie możemy się zatrzymać, dopóki wszyscy więźniowie polityczni na Białorusi nie zostaną uwolnieni, a każda rodzina nie będzie znów w komplecie" - oświadczyła Cichanouska.

Andrzej Poczobut w 2014 roku
Andrzej Poczobut w 2012 roku
Andrzej Poczobut w 2013 roku
Andrzej Poczobut w 2011 roku
Andrzej Poczobut w 2011 roku
Andrzej Poczobut, 2010 rok
Andrzej Poczobut, 2010 rok
Andrzej Poczobut, 2010 rok
Andrzej Poczobut, 2010 rok
Uwolnienie Andrzeja Poczobuta

We wtorek na granicy Polski i Białorusi doszło do wymiany więźniów na zasadzie "pięciu za pięciu", w ramach której władze w Mińsku zwolniły trzech Polaków i dwóch obywateli Mołdawii. Jednym z uwolnionych jest Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białoruś, który przebywał w więzieniu od 2021 roku.

Poczobut przez wiele lat współpracował z polskimi mediami, relacjonując sytuację na Białorusi. Za krytyczne wypowiedzi na temat Alaksandra Łukaszenki trafił do aresztu i stawał przed sądem. Został zatrzymany przez białoruski reżim 25 marca 2021 roku i od tamtej pory przebywał za kratami.

8 lutego 2023 roku Poczobuta skazano na osiem lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze za "wzniecanie nienawiści" oraz "wezwania do działań przeciwko bezpieczeństwu państwa". Białoruski Sąd Najwyższy odrzucił apelację. Dziennikarz przebywał w kolonii karnej w Nowopołocku na północy Białorusi. Organizacje praw człowieka uznały Poczobuta za więźnia politycznego. Polskie władze domagały się uwolnienia go i oczyszczenia z politycznie motywowanych, nieprawdziwych zarzutów. Wielokrotnie podejmowane były próby uwolnienia Poczobuta.

Andrzej PoczobutBiałoruśPolacy na BiałorusiSwiatłana Cichanouska
