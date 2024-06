"Rośnie znaczenie Polski"

Polak otrzymał największe poparcie spośród ubiegających się o to stanowisko kandydatów, co według polskiej delegacji oznacza, że ma najmocniejszy mandat.

Ewa Kopacz skreślona z listy do głosowania

Nominowanie Halickiego nie obyło się bez zamieszania. Pierwotnie Manfred Weber wysunął na to stanowisko kandydaturę Ewy Kopacz, tłumacząc to koniecznością zachowania "równowagi płci" w prezydium partii. Kopacz wystosowała jednak list do szefa frakcji, w którym poinformowała, że nigdy nie zabiegała o takie stanowisko. Ostatecznie jej nazwisko we wtorek zostało wykreślone z listy, a jedynym kandydatem pozostał Halicki.