Polska

"Ponad wszelką wątpliwość kolejne ataki zostały już przygotowane". Co możemy zrobić?

Prace naprawcze przy sieci trakcyjnej pomiędzy stacjami Puławy-Azoty i Puławy Chemia
Dobrzyński: są pierwsze i nieostatnie zatrzymania w sprawie aktów dywersji
Źródło: TVN24+
Służby specjalne muszą pracować w ciszy i spokoju - powiedział w "Debacie" w TVN24+ rzecznik szefa służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Dodał też, że "muszą liczyć na czujność obywateli" i zaapelował o zgłaszanie każdej podejrzanej sytuacji. Dziennikarz "Czarno na białym" Piotr Świerczek wskazał, czego zabrakło ze strony polskich władz po aktach dywersji na kolei.

Goście Bartłomieja Ślaka w "Debacie" TVN24+: rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, emerytowany oficer Agencji Wywiadu ppłk Robert Michniewicz oraz dziennikarze "Superwizjera" Michał Przedlacki, "Czarno na białym" Piotr Świerczek i tvn24.pl Robert Zieliński dyskutowali o ostatnich aktach dywersji dokonanych na zlecenie Rosji.

OGLĄDAJ: Dywersja na torach. Służby dysponują "dużą, fachową siłą"
pc

Dywersja na torach. Służby dysponują "dużą, fachową siłą"

Dobrzyński poinformował we wtorek, że są już pierwsze zatrzymania w tej sprawie, a rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak przekazał, że postawiono już zarzuty dwóm Ukraińcom podejrzanym o akty dywersji na kolei.

Dobrzyński: służby muszą pracować w ciszy i spokoju

Rzecznik szefa służb specjalnych w TVN24+ powtórzył, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i policja ustaliły, że na tym etapie nie będą się dzielić szczegółowymi informacjami o zatrzymanych i ich liczbie. - Są to pierwsze i z tego, co się orientuję, nieostatnie zatrzymania w tej sprawie - zaznaczył.

Zapewnił też, że "Polska dysponuje dużą, fachową siłą", a funkcjonariusze służb specjalnych "traktują tę sprawę priorytetowo". - Służby specjalne muszą, co jest rzeczą naturalną na całym świecie, pracować w ciszy i spokoju. Oni nie informują o tym, co robią w danej chwili, i co zamierzają - dodał.

Są pierwsi zatrzymani w sprawie aktów dywersji 

Są pierwsi zatrzymani w sprawie aktów dywersji 

Decyzja o zarzutach po aktach dywersji na kolei

Decyzja o zarzutach po aktach dywersji na kolei

- Niezbędna w tym momencie jest współpraca międzynarodowa. Wymiana informacji, wiedzy, doświadczeń ze służbami krajów Unii Europejskiej, na szczeblu służb specjalnych czy (...) NATO. Podobne rzeczy działy się na Ukrainie, w innych krajach Unii Europejskiej i ta współpraca jest w tym momencie kluczowa - wskazał Dobrzyński.

Rzecznik ministra zwrócił się też do widzów, konstatując, że "bezpieczeństwo Polski, Polaków to tak naprawdę nasza wspólna sprawa". - Służby specjalne, służby mundurowe muszą liczyć na czujność obywateli - stwierdził.

Akt dywersji. Co powinno zwrócić naszą uwagę?
Akt dywersji. Co powinno zwrócić naszą uwagę?

Ewa Żebrowska

Dobrzyński doprecyzował, że kiedy usłyszymy huk, zobaczymy coś podejrzanego, podejrzane osoby przebywające przy krytycznych obiektach, to jest pierwszy sygnał, żeby powiadomić służby. - Nie bójmy się zgłaszać. Policja zawsze takie zdarzenie potraktuje bardzo poważnie. Zawsze ten patrol przyjedzie i sprawdzi - zapewnił. Zaapelował też, aby zgłoszenia były jak najbardziej precyzyjne.

Dobrzyński o tym, jak reagować na podejrzane sytuacje. "Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa"
Źródło: TVN24+

Świerczek: moglibyśmy zyskać sprzymierzeńców

Piotr Świerczek, autor reportażu "Robota w Polsze" o rosyjskich szpiegach w Polsce, zaznaczył, że podczas pierwszej, poniedziałkowej konferencji ministrów o aktach dywersji, "zabrakło jasnego komunikatu do polskiego społeczeństwa, co powinniśmy zrobić w razie zauważenia czegoś, co wydaje nam się podejrzane".

- W tej całej wojnie, w zasadzie już można powiedzieć, ze służbami specjalnymi Federacji Rosyjskiej, moglibyśmy zyskać sprzymierzeńców w bardzo prosty sposób. Po prostu poinformować Ukraińców i Białorusinów, być może czasami cyrylicą na ich kanałach komunikacyjnych, w jaki sposób mogliby współpracować z polskimi organami - dodał.

Klatka kluczowa-36025
Świerczek: zabrakło podczas pierwszej konferencji ministrów jasnego komunikatu, co należy zrobić w razie zauważenia czegoś, co jest podejrzane
Źródło: TVN24+

Dziennikarz przekazał też, że kontaktował się z kilkoma stowarzyszeniami Ukraińców w Polsce, które "są same sobie pozostawione". - Skarżą się na to, że chcieliby z polskimi służbami współpracować mocniej, a mają też swoje doświadczenie na Ukrainie, bo to się tam dzieje - stwierdził.

Rabota w Polsze

"Absolutne zaskoczenie dla wielu służb na świecie". Tak działają rosyjscy szpiedzy

- W Ukrainie, w internecie, w telewizjach, w radiu trwa cały czas kampania informująca o tym, jakie są zagrożenia i czym grozi współpraca z rosyjskim wywiadem. Mi tej kampanii, zwłaszcza w języku rosyjskim, brakuje - zaznaczył Świerczek.

Zieliński: jeden z podejrzanych był już karany

Robert Zieliński zgodził się z tym pomysłem i zwrócił uwagę, że diaspora ukraińska liczy w naszym państwie prawie dwa miliony osób. Uzupełnił, że "należy się do nich zwrócić, wytworzyć kanały komunikacji i jeszcze ściślej współpracować ze służbami ukraińskimi".

- Wiemy, że jeden z podejrzewanych sprawców był już notowany, karany (w Ukrainie - red.). Wiem skądinąd, że był przygotowywany do dywersji w Kijowie przez Rosjan jeszcze przed pełnoskalową agresją. On był bardzo dokładnie wcześniej przygotowywany do tego typu zadań - przekazał.

Klatka kluczowa-35996
Zieliński: można korzystać z wiedzy diaspory ukraińskiej
Źródło: TVN24+

Dziennikarz mówił też, że należy przyglądać się uważnie propagandzie rosyjskiej, aby dostrzec, jakie Kreml ma cele. Zieliński ocenił, że dla Rosji "wrogiem jest zjednoczona Europa". - Europa, która w takim wymiarze liczy ponad 300 milionów ludzi i staje się realnym wyzwaniem cywilizacyjnym, gospodarczym, społecznym, kulturowym dla Rosji, która również ma swoje głębokie, wewnętrzne problemy, które ukrywa kwestią wojny - dodał.

Przedlacki o "wielkim zasobie" Polski

- Jesteśmy w sytuacji, w której Rosja od miesięcy rekrutuje dywersantów, którzy już w tym kraju podpalali budynki, próbowali doprowadzić do zamachów bombowych na terytorium Rzeczypospolitej. Mamy do czynienia z regularnymi cyberatakami, a sieć jest w zasadzie pełna antyukraińskiej propagandy - mówił Michał Przedlacki.

Decyzja Sikorskiego po aktach dywersji. MSZ przekazało notę

Decyzja Sikorskiego po aktach dywersji. MSZ przekazało notę

Sikorski o rosyjskiej dywersji: odpowiemy nie tylko dyplomatycznie

Sikorski o rosyjskiej dywersji: odpowiemy nie tylko dyplomatycznie

Dodał, że "ponad wszelką wątpliwość kolejne ataki zostały już przygotowane, one zostaną przeprowadzone, ale my jesteśmy suwerennym graczem i mamy wielki zasób, którym jest społeczeństwo". - To nie jest partia rządząca czy opozycja, to nie są nawet służby czy siły zbrojne, tylko naród, który jest w stanie tę energię przeznaczyć na coś dobrego - mówił.

Wskazał przy tym, że "Rosja korzysta na tym, kiedy my, jako społeczeństwo wykorzystujemy energię do kłótni o taką czy inną sprawę".

Klatka kluczowa-36010
Przedlacki: ponad wszelką wątpliwość kolejne ataki zostały przygotowane
Źródło: TVN24+

Przedlacki wyraził opinię, że w narracji polskich władz brakuje przekazu, że "Polsce albo się skończyła, albo właśnie kończy się cierpliwość". Według niego, "powinniśmy dać Rosji sygnał, że jesteśmy narodem, który miłuje i bardzo ceni sobie pokój, ale nie jesteśmy narodem słabym". - A tak postrzega nas Rosja. Rosja postrzega nas jako naród słaby i niegotowy odpowiedzieć na jej prowokacje. Przy czym tak postrzega każdy kraj z bloku NATO - mówił.

"Musimy przełamać mechanizm w społeczeństwie"

Podpułkownik Michniewicz zwrócił uwagę, że "na etapie wojny hybrydowej z Rosją byliśmy już na dobrą sprawę grubo ponad 10 lat temu". - Pierwsza fala, co do której powinniśmy podejść bardzo poważnie i może wtedy zacząć działania przygotowujące nasze społeczeństwo do tego, jak reagować na podobne sytuacje, to był 2014 rok - mówił.

pc

10 tysięcy żołnierzy. Szef MON: aktywujemy operację "Horyzont"

pc
- W momencie, kiedy zielone ludziki pojawiły się na Krymie, kiedy ludzie zaczęli uciekać (...), zaczęli emigrować z Krymu, ale także z republik na pograniczu rosyjsko-ukraińskim, według ocen zachodnich służb wywiadowczych, wśród tych stu kilkudziesięciu tysięcy emigrujących, co dziesiąta osoba była związana z wywiadem rosyjskim - dodał.

Zaznaczył też, że "musimy przełamać pewien mechanizm w społeczeństwie, ponieważ nikt nie chce być donosicielem". - Musimy zrobić pewien ruch, żeby społeczeństwo podeszło do tego zupełnie inaczej. (...) Mówimy nie o abstrakcyjnym bezpieczeństwie, tylko o naszym bezpieczeństwie, bo każdy z nas mógł jechać tym pociągiem - ocenił ppłk Michniewicz.

Klatka kluczowa-36142
Podpułkownik Michniewicz: musimy przełamać pewien mechanizm w społeczeństwie

Autorka/Autor: sz/kab

Źródło: TVN24+

Źródło zdjęcia głównego: Wojtek Jargiło/PAP/EPA

