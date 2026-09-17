Polska Dwie uchwały AWS z tym samym numerem. Ta w sprawie Sławomira Cudaka zniknęła Adrian Wróbel |

Resort sprawiedliwości o awanturze w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Radek Pietruszka/PAP

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Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało w czwartek komunikat, w którym wyjaśniono, że wątpliwości dotyczą dwóch dokumentów "oznaczonych tym samym numerem 308/26, lecz opatrzonych różnymi datami i odnoszących się do zupełnie innych spraw".

"Na obu widnieje podpis ówczesnego rektora-komendanta i przewodniczącego Senatu doktora Michała Sopińskiego. Nie chodzi zatem o niepodpisany projekt ani o roboczą wersję dokumentu - istnieją dwie podpisane uchwały, dotyczące różnych spraw, którym nadano ten sam numer" - wskazał resort.

Myśleli, że uchwałę Senatu można po cichu usunąć ze strony, podmienić treść pod tym samym numerem i nikt nie zauważy? Byli w błędzie.



Złożyliśmy do Prokuratury Krajowej zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa ws. ingerencji w dokumentację Akademii Wymiaru… https://t.co/TJY3B5eML5 — Waldemar Żurek (@w_zurek) September 17, 2026 Rozwiń

Do sprawy odniósł się szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek. "Myśleli, że uchwałę Senatu można po cichu usunąć ze strony, podmienić treść pod tym samym numerem i nikt nie zauważy? Byli w błędzie" - napisał na X. Dodał, że "czas kreatywnej dokumentacji i bezczelnych prób ratowania stołków za wszelką cenę definitywnie się skończył".

Dwie uchwały AWS, ten sam numer

Pierwszy druk z tym numerem to uchwała z 9 czerwca 2026 roku, która dotyczyła osoby, która miała pełnić obowiązki rektora-komendanta po odwołaniu dotychczasowej osoby piastującej to stanowisko.

"Zgodnie z jej treścią obowiązki te miał objąć doktor habilitowany Sławomir Cudak, profesor AWS. Na dokumencie odnotowano wynik głosowania: 14 głosów ważnych, w tym 13 głosów 'za', 0 głosów 'przeciw' i 1 głos 'wstrzymujący się'" - wylicza resort. W komunikacie podkreślono też, że "istnienie tej uchwały potwierdza protokół z posiedzenia Senatu z 9 czerwca 2026 roku".

"Mimo to uchwała nie jest obecnie dostępna w wykazie, a pod jej numerem w BIP AWS opublikowano inny dokument z 29 czerwca 2026 roku, dotyczący prawa głosu członków Senatu przebywających na urlopie naukowym" - napisało MS.

Ministerstwo wskazało, że zawiadomienie ma na celu "zabezpieczenie materiałów źródłowych i danych umożliwiających ustalenie rzeczywistego przebiegu zdarzeń - w tym treści uchwał, sposobu ich oznaczania, publikacji oraz osób odpowiedzialnych za wprowadzane zmiany". Resort zapewnił, że przekaże całą posiadaną dokumentację prokuraturze.

W oświadczeniu ministerstwa sprawiedliwości podkreślono, że śledczy powinni ustalić, dlaczego dwa odmienne dokumenty otrzymały ten sam numer, dlaczego w BIP znajduje się tylko jeden z nich, co stało się z uchwałą z 9 czerwca oraz kto był odpowiedzialny za numerację, przechowywanie i publikację dokumentacji Senatu uczelni.

Spór o Akademię Wymiaru Sprawiedliwości

W ubiegłym tygodniu minister sprawiedliwości Waldemar Żurek podjął decyzję o odwołaniu z funkcji rektora-komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości doktora Michała Sopińskiego, wobec którego ministerstwo prowadziło postępowanie administracyjne. Obowiązki po nim przejął profesor tej uczelni doktor habilitowany Sławomir Cudak.

MS wskazywało, że powody odwołania Sopińskiego miały związek między innymi z "poważnymi nieprawidłowościami przy doktoratach" i "demonstracyjną aktywnością polityczną". Z kolei według Sopińskiego szef resort sprawiedliwości "działa bez podstawy prawnej i poza granicami prawa".

W środę Sopiński został dyscyplinarnie zwolniony. Oprócz niego zwolnieni zostali doktorzy: Mariusz Kuryłowicz, Iwona Lewandowska-Pierzynka oraz Kamila Chmiel. Były rektor AWS zapowiedział złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez Cudaka.