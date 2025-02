Pomaska: śledztwo w sprawie wypadku Szydło zostało podjęte na nowo

Dodała, że to jest sprawa z 2017 roku. Jak mówiła, wówczas z Cezarym Tomczykiem w lutym 2017 roku "składaliśmy zawiadomienie o tym, że tam dochodziło do wielu nieprawidłowości". Dodała, że w sierpniu tego samego roku to śledztwo zostało umorzone.

Pomaska zapytana o uzasadnienie, odparła, że jeszcze go nie ma. - Raport pana ministra Bodnara, który przeanalizował 200 spraw, to jest podstawa też dzisiaj do działania, do rozliczania każdej sprawy wtedy, kiedy dochodziło do nieprawidłowości w prokuraturze - mówiła Pomaska.