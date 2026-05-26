ROZMOWA PIASECKIEGO

Agnieszka Pomaska o "zapalniku" w Krakowie. "Trzeba wyciągnąć wnioski"

Czerwona kartka to przesada, ale z każdej sprawy trzeba wyciągnąć wnioski - powiedziała w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 posłanka KO Agnieszka Pomaska, która komentowała wynik referendum w Krakowie. Dodała, że "zapalnikiem" były sprawy lokalne.

W niedzielnym referendum Aleksander Miszalski (KO) został odwołany z urzędu prezydenta Krakowa. Za jego odwołaniem zagłosowało 171 581 mieszkańców. Rada Miasta Krakowa nie została odwołana z powodu niewystarczającej frekwencji. Wynik referendum oznacza przedterminowe wybory, które odbędą się w ciągu 90 dni.

Sytuację po referendum w Krakowie komentowała we wtorek w "Rozmowie Piaseckiego" posłanka KO Agnieszka Pomaska. - To jest sprawa, która zaczęła się lokalnie, ale oczywiście sam fakt, że o tym rozmawiamy, sprawia, że trzeba powiedzieć, że to jest dzisiaj sprawa ogólnopolska, na pewno polityczna - mówiła.

Na uwagę, że szef klubu Polski 2050 mówi, że to jest czerwona kartka dla całej koalicji, odparła: - Myślę, że to jest przesada, że czerwona kartka, ale oczywiście z każdej takiej sprawy niby lokalnej, ale jednak, podkreślę, krajowej (...) trzeba wyciągnąć wnioski.

- Będziemy mieli kandydata lub kandydatkę, będziemy mieli wybory - mówiła.

Pomaska została zapytana, czy to raczej były błędy samego Miszalskiego, czy to jest jednak historia polityczna, która dowodzi zdolności czy potencjału jednoczenia się i mobilizowania przeciwko koalicji rządzącej. - Z tego, co wiemy, to zapalnikiem były jednak sprawy lokalne. Wprowadzenie strefy czystego transportu, jakieś drobne, mniej lub bardziej błędy wizerunkowe prezydenta Miszalskiego - odpowiedziała posłanka.

Dziesięć powodów porażki Miszalskiego. Dlaczego prezydent z KO przegrał

Piotr Kozanecki, Bartłomiej Plewnia

Pomaska o Czarnku: słyszałam, że to bardzo poważna kandydatura

Prowadzący program Konrad Piasecki zauważył, że starcie o Kraków może okazać się politycznie ciekawsze niż referendum, gdyby ziściły się pomysły dotyczące kandydatów - na przykład kandydowałby wiceprezes PiS Przemysław Czarnek.

- Słyszałam, że to jest bardzo poważna kandydatura, ma ambicje polityczne, a to byłoby bardzo w stylu PiS-u zesłać do Krakowa polityka krajowego, też kontrowersyjnego, który okłada na prawo i lewo, nie zawsze mądrze albo z reguły niemądrze - powiedziała Pomaska. - To by było w stylu PiS-u. Na pewno to nie jest w naszym stylu, Koalicji Obywatelskiej - dodała.

Pytana, kogo wystawi KO, odparła, że "na pewno to będzie kandydatka lub kandydat z Krakowa".

Udostępnij:
