Były agent CBA Tomasz Kaczmarek usłyszał nowe zarzuty. Jest wniosek o areszt

Kaczmarek przesłuchany w prokuraturze. Jest wniosek o areszt

Adwokat Kaczmarka Ewelina Blecharczyk potwierdziła w rozmowie z TVN24, że przesłuchanie się zakończyło. Dodała, źe jej klientowi zostały postawione nowe zarzuty z artykułu 299 Kodeksu karnego i dotyczą obrotu nieruchomościami, którymi obracał Kaczmarek. - Mój klient nie przyznał się do winy, natomiast wyjaśnił bardzo szczegółowo, odpowiadał na wszystkie pytania zadawane przez urząd prokuratorski. Czekamy na decyzję, co będzie dalej - mówiła.

Prokuratura: Kaczmarkowi przedstawiono dziewięć nowych zarzutów

Kto środki płatnicze, instrumenty finansowe, papiery wartościowe, wartości dewizowe, prawa majątkowe lub inne mienie ruchome lub nieruchomości, pochodzące z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego, przyjmuje, posiada, używa, przekazuje lub wywozi za granicę, ukrywa, dokonuje ich transferu lub konwersji, pomaga do przenoszenia ich własności lub posiadania albo podejmuje inne czynności, które mogą udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie ich przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, ich wykrycie, zajęcie albo orzeczenie przepadku, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

"Spodziewaliśmy się zatrzymania, spodziewaliśmy się represji politycznych"

- Po godzinie 8 rano pod Instytut Neurorehabilitacji w Olsztynie podjechały dwa samochody. Aresztowano męża, zakuto go w kajdany i przewieziono do Białegostoku (...). Pan, który oddawał mi kluczyki do samochodu męża, poinformował mnie, że jest funkcjonariuszem Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, że mąż został zatrzymany i że zostanie przewieziony do Prokuratury Regionalnej w Białymstoku - mówiła. Jak dodała, w zatrzymaniu brało udział około czterech-pięciu osób.