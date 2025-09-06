Logo strona główna
Polska

Agencja Fitch zmieniła perspektywę ratingu Polski

EU Commission has increased the GDP forecast for Poland for 2021
Agencja Fitch potwierdziła rating Polski na poziomie "A-" z perspektywą stabilną
Źródło: Reuters
Długoterminowy rating Polski w walucie obcej został utrzymany na poziomie "A-", ale perspektywa zmieniła się ze stabilnej na negatywną - wynika z komunikatu agencji ratingowej Fitch. Jej zdaniem największym problemem jest prawdopodobny gwałtowny wzrost długu publicznego naszego kraju w kolejnych latach.

Agencja Fitch Ratings potwierdziła w piątek wieczorem długoterminowy rating Polski w walucie obcej na poziomie "A-", zmieniła perspektywę na negatywną ze stabilnej.

"Od czasu naszej ostatniej analizy ryzyko dla polskich finansów publicznych wzrosło. Znaczne odchylenia fiskalne w latach 2024 i 2025, przy deficycie wynoszącym średnio 6,7 proc. PKB, zwiększone wyzwania polityczne związane z wdrażaniem środków fiskalnych oraz brak wiarygodnej strategii konsolidacji fiskalnej prawdopodobnie utrudnią Polsce znaczące zmniejszenie deficytu fiskalnego przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi w 2027 r." - napisano w raporcie.

Agencja Fitch zmieniła perspektywę ratingu Polski
Agencja Fitch zmieniła perspektywę ratingu Polski
Źródło: Shutterstock

"Obecnie spodziewamy się większych deficytów fiskalnych, które doprowadzą do gwałtownego wzrostu długu publicznego w stronę 68 proc. PKB do 2027 r." - napisano.

Fitch prognozuje, że deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniesie w 2025 r. 6,9 proc. PKB, w 2026 r. obniży się do 6,8 proc. PKB, a w 2027 r. do 6,3 proc. PKB.

Wielka agencja o polskich bankach. "Ryzyko interwencji rządowych pozostaje wysokie"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Wielka agencja o polskich bankach. "Ryzyko interwencji rządowych pozostaje wysokie"

BIZNES

"Agencja Fitch prognozuje dalszy wzrost deficytu do 6,9 proc. w 2025 r. (ponad dwukrotnie więcej niż mediana dla ratingu 'A' wynosząca 2,9 proc.), a następnie jego nieznaczny spadek do 6,8 proc. PKB w 2026 r., powyżej prognozy budżetowej rządu wynoszącej 6,5 proc., i dalej do 6,3 proc. w 2027 r." - napisano w raporcie.

"Prognoza odzwierciedla nasze oczekiwania dotyczące ograniczonej możliwości podwyższenia podatków oraz dalszego wzrostu inwestycji publicznych i wydatków na obronność (które według danych NATO mają wzrosnąć do 4,5 proc.), pomimo dodatkowych dochodów wynikających z zamrożenia progów podatku dochodowego oraz wolniejszego wzrostu wynagrodzeń w sektorze publicznym i wydatków socjalnych" - dodano.

pc

Autorka/Autor: adso/kab

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

GospodarkaRating Polski
