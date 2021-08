Morawiecki: do Afganistanu wyleci pierwszy samolot

Mateusz Morawiecki przekazał, że na jego polecenie wkrótce wyleci pierwszy samolot do Afganistanu, by ewakuować osoby wymagające opieki. - Operacja ta jest przygotowywana od wczoraj - dodał premier. Wcześniej szef rządu mówił, że prowincja Afganistanu, w której najliczniej stacjonowali Polacy została już wcześniej opanowana przez talibów. - Ci, którzy tam z nami współpracowali, często rozpierzchli się - twierdził.

"Polska nie pozostawia swoich sojuszników i przyjaciół w potrzebie. Stale monitorujemy sytuację w Afganistanie. Na moje polecenie wkrótce wylatuje pierwszy samolot do Afganistanu, który posłuży do ewakuacji osób wymagających naszej opieki" - napisał na Facebooku premier.

"Mam również apel do polityków i osób publicznych, aby nie wykorzystywały dramatycznej sytuacji w Afganistanie do nakręcania społecznych emocji. Naszym priorytetem jest obecnie zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim, którzy są związani z Polską na terenie Afganistanu, część z tych z działań musi z oczywistych powodów pozostać niejawna. Proszę o odpowiedzialność" - dodał.

Po tym jak Stany Zjednoczone wycofały większość swoich wojsk z Afganistanu, dużą część terytorium tego kraju zajęli talibowie. W niedzielę wkroczyli do Kabulu i przejęli kontrolę nad pałacem prezydenckim. Wcześniej prezydent Afganistanu Aszraf Ghani opuścił miasto i wyjechał za granicę, prawdopodobnie do Tadżykistanu. Państwa UE i NATO ewakuują swych obywateli z Afganistanu. Na terenie lotniska stłoczyło się kilkuset cywilów afgańskich, starając się uciec z kraju przed talibami.

Morawiecki: sytuacja w Afganistanie uległa dynamicznej zmianie

Przed informacją o wysłaniu samolotu do Afganistanu premier poinformował, że jest w tej sprawie w stałym kontakcie z ministrem obrony narodowej oraz szefem MSZ.

Zapewnił, że "Polska dba o tych, którzy nam wówczas pomagali, którzy pracowali dla nas". - Samoloty, środki transportu wysłane do Afganistanu we współpracy z Amerykanami, nasza misja przygotowywana również przez MON będzie wystarczająco wyposażona w sprzęt, aby sprowadzić do kraju wszystkich tych, którzy powinni zostać sprowadzeni, zarówno Polaków z ich rodzinami, jak i afgańskich współpracowników - oznajmił szef rządu.