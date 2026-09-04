Afera Zondacrypto Afera Zondacrypto. Posłowie Rozwoju Plus złożyli wniosek o powołanie komisji śledczej Oprac. Kuba Koprzywa |

Tusk cytował wyjaśnienia świadka w śledztwie Zondacrypto Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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O złożeniu wniosku w sprawie powołania komisji śledczej poinformował w serwisie X Łukasz Schreiber, który wraz z innymi posłami Rozwoju Plus - Pawłem Jabłońskim i Krzysztofem Szczuckim - skierował go do marszałka Sejmu. Przekazał, że podpisali się pod nim także parlamentarzyści niezależni oraz Konfederacji i Razem.

Wniosek o powołanie komisji śledczej w sprawie Zondacrypto

"Donald Tusk miał dziś wiele do powiedzenia na temat kryptowalut, ale żaden poseł jego koalicji pod wnioskiem nie chciał się podpisać. Ciekawe, czego się obawiają?" - napisał Schreiber. "My nie mamy nic do ukrycia. Chcemy tę sprawę zbadać, bo Polakom - szczególnie tym oszukanym - należą się wyjaśnienia" - dodał.

Poseł Rozwoju Plus napisał, że w Sejmie "zamrożona" jest propozycja prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie kryptowalut. "To dobry projekt, który ma nasze poparcie. Jeśli koalicji Tuska zależy na regulacji rynku kryptowalut, wystarczy wyjąć ten projekt z zamrażarki" - podsumował.

Złożyliśmy z @paweljablonski_ i @KrzSzczucki wniosek do Marszałka Sejmu o powołanie komisji śledczej w sprawie afery Zondacrypto. Oprócz posłów z klubu @RozwojPlus, pod wnioskiem podpisali się także parlamentarzyści niezależni oraz Konfederacji i Razem.

Donald Tusk miał dziś… pic.twitter.com/6jEdSiFGcu — Łukasz Schreiber (@LukaszSchreiber) September 4, 2026 Rozwiń

Posłowie Rozwoju Plus, między innymi Mateusz Morawiecki, mówili wcześniej, że są zwolennikami komisji śledczej w sprawie Zondacrypto. Przeciwni byli temu jednak politycy PiS. Zamiast tego Jarosław Kaczynski proponował utworzenie "komisji zaufania publicznego".

Donald Tusk w Sejmie o wyjaśnieniach kluczowego świadka w sprawie Zondacrypto

Premier Donald Tusk, mówiąc w Sejmie o kryptoaferze, ujawnił szereg cytatów z przesłuchania "kluczowego świadka" w śledztwie przeciwko Zondacrypto. Zbigniew Ziobro miał obiecać, że "jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom" - cytował premier. Przytoczył też fragment zeznań dotyczący prezydenta Karola Nawrockego. - "Najważniejsze w tej współpracy było to, że pan X obiecywał mi, że jak Nawrocki zostanie prezydentem, to on załatwi mi ułaskawienie, gdybym został skazany w tej sprawie" - czytał Tusk.

Sieć powiązań w sprawie Zondacrypto Źródło zdjęcia: TVN24

Postępowanie w sprawie giełdy kryptowalut Zondacrypto zostało wszczęte przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach 17 kwietnia tego roku pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Na początku sierpnia zostało ono połączone z postępowaniem związanym z zaginięciem Sylwestra Suszka - założyciela poprzedniczki Zondacrypto, giełdy kryptowalut BitBay. Suszek zniknął w marcu 2022 roku.

W ramach śledztwa zatrzymano już prezesa PKOl Radosława Piesiewicza, Annę P., Jaromirę W. oraz Rafała Zaorskiego. Wszyscy decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani.