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Afera Zondacrypto. Jarosław Kaczyński proponuje powołanie komisji

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Jarosław Kaczyński
Afera Zondacrypto. Kaczyński proponuje powołanie komisji
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Prezes PiS Jarosław Kaczyński zaproponował utworzenie komisji zaufania publicznego złożonej z ekspertów w sprawie afery Zondacrypto. Zapowiedział złożenie ustawy.

Jarosław Kaczyński wygłosił we wtorek oświadczenie, w którym odniósł się między innymi do afery Zondacrypto. Jak przekazał, PiS proponuje powołanie "nie komisji śledczej", tylko "komisji zaufania publicznego złożonej z ekspertów, niezłożonej z polityków, mających mniej więcej takie uprawnienia jak te, która miała komisja, która badała "warszawską aferę mieszkaniową".

- A więc to prawa do przesłuchań, wzywania, w razie braku odzewu na to wezwanie, także korzystania z pomocy organów ścigania, w szczególności policji, żeby kogoś takiego doprowadzić. Wreszcie prawo do przekazywania różnego rodzaju wniosków do prokuratury o przeprowadzenie takich operacji, których sama komisja nie będzie mogła prowadzić ze względu na obowiązujące regulacje prawne - mówił prezes PiS.

Jarosław Kaczyński
Jarosław Kaczyński
Źródło zdjęcia: TVN24

Zapowiedział złożenie projektu ustawy w tej sprawie. Jego zdaniem jest to "dużo lepsze rozwiązanie niż te, które zostały już zaproponowane w Sejmie". - Będziemy namawiali innych i będziemy po prostu sprawdzali, kto rzeczywiście chce dojść do prawdy w tej sprawie, a kto tak naprawdę nie chce dojść do prawdy, dlatego, że najwyraźniej w ten, czy inny sposób w z tym przedsięwzięciem związany - dodał.

Dziennikarze nie mieli możliwości zadawania pytań.

Afera Zondacrypto

Prokuratura od kwietnia prowadzi śledztwo w sprawie giełdy kryptowalut Zondacrypto pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. W ubiegłym tygodniu w ramach śledztwa został zatrzymany Radosław Piesiewicz. Prezes PKOl usłyszał zarzuty między innymi płatnej protekcji i został tymczasowo aresztowany.

Wcześniej dziennikarz "Superwizjera" TVN24 Michał Fuja i Szymon Jadczak z Wirtualnej Polski ustalili, że Piesiewicz dostał od szefa Zondacrypto Przemysława Krala zegarek Patek Philippe wart 40 tysięcy euro oraz inne prezenty. Szef PKOl miał obiecywać prezesowi giełdy kryptowalut wstawiennictwo u byłego premiera i u prezesa UOKiK.

Również w ubiegłym tygodniu dziennikarze ujawnili, że Michał Moskal, poseł PiS i wieloletni współpracownik Jarosława Kaczyńskiego oraz Artur Chodziński, były funkcjonariusz CBA, spotkali się 7 sierpnia 2025 roku na hiszpańskiej Ibizie z prezesem Zondacrypto Przemysławem Kralem. Półtora miesiąca po spotkaniu na Ibizie PiS złożyło 13 poprawek łagodzących ustawę o kryptoaktywach. Kierownictwo PiS twierdzi, że o spotkaniu nic nie wiedziało.

Źródło: TVN24
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Tagi:
KryptowalutyJarosław Kaczyński
Justyna Sochacka
Justyna Sochacka
Dziennikarka tvn24.pl
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