Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Kto ponosi odpowiedzialność za sprzedaż działki pod CPK? Horała: ten kto podpisał zgodę

02 1045 kawa cl-0004
Horała: o sprzedaży działki dowiedziałem się niedawno
Źródło: TVN24
Odpowiedzialność ponosi ten, kto podpisał zgodę na tą sprzedaż, czyli pan minister Romanowski - powiedział w "Kawie na ławę" w TVN24 Marcin Horała, były pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego, pytany o aferę wokół sprzedaży działki. Dlaczego informacje ujawniono dopiero dwa lata po przejęciu władzy przez Koalicję 15 października? - Być może (prokuratura) jest zarobiona innymi sprawami, które się toczą wobec Prawa i Sprawiedliwości - komentowała Dorota Łoboda, posłanka KO.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydało w 2023 roku, niedługo przed oddaniem władzy przez PiS, zgodę na sprzedaż wiceprezesowi firmy Dawtona Piotrowi Wielgomasowi działki o powierzchni 160 hektarów w miejscowości Zabłotnia, przez którą między innymi ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do CPK.

Działka należała do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Właściciele Dawtony dzierżawili ją od 2008 roku i wcześniej bezskutecznie ubiegali się o jej wykup. Ostatecznie transakcja została zawarta 1 grudnia 2023 roku, a Dawtona zapłaciła za działkę prawie 23 miliony złotych. Według Wirtualnej Polski wartość działki wzrośnie nawet kilkunastokrotnie - niebawem może kosztować nawet 400 milionów złotych.

Po ujawnieniu informacji prezes PiS Jarosław Kaczyńskie zawiesił w partii Roberta Telusa byłego szefa MRiRW, Rafała Romanowskiego byłego wiceszefa MRiRW, Waldemara Humięckiego byłego szefa KOWR oraz byłego zastępcę dyrektora oddziału KOWR w Warszawie Jerzego Wala.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Rozmowy w sprawie działki pod CPK. Minister o terminie

Rozmowy w sprawie działki pod CPK. Minister o terminie

BIZNES
Afera z działką pod CPK. Co wiemy do tej pory i znaki zapytania

Afera z działką pod CPK. Co wiemy do tej pory i znaki zapytania

Sprawę komentowali w "Kawie na ławę" w TVN24: Dorota Łoboda (KO), Marcin Horała (PiS), Ryszard Petru (Polska 2050), Anna Maria Żurkowska (Lewica), Alvin Gajadhur (kancelaria prezydenta) oraz Michał Wawer (Konfederacja). 

Horała: o sprzedaży działki dowiedziałem się niedawno

Marcin Horała, w czasach rządu PiS-u, był pełnomocnikiem rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego. W listopadzie 2023 roku otrzymał alarmujące pismo od prezesa CPK o możliwości sprzedania kluczowej działki. Jakie podjął wtedy kroki?

- Po tym piśmie zostało przygotowane moje pismo, żeby tej działki nie sprzedawać - odparł gość TVN24. Jak przyznał, zostało one wysłane 8 grudnia, czyli tydzień po sprzedaniu działki.

- Nie mieliśmy wówczas tej wiedzy, że ta działka została sprzedana. Nie miałem tej wiedzy opuszczając swoje stanowisko. Co więcej, mój następca nie miał tej wiedzy do kwietnia 2024 roku, jak sam przyznaję - przekonywał. Dopytywany, kiedy pozyskał wiedzę o sprzedaży, odpowiedział, że "nie jest w stanie tego dokładnie określić", ale dodał, że niedługo przed publikacją Wirtualnej Polski.

- Bardzo żałuję, że nie byłem pełnomocnikiem trzy, cztery miesiące dłużej, bo ta sprawa była załatwiona bez szkody dla Skarbu Państwa - przekonywał Horała. Pytany dalej, czy po 13 grudnia (czyli po oddaniu władzy przez PiS) interesował się sprawą działki, odpowiedział, że "akurat o to nie pytał" w trakcie swoich interwencji poselskich.

- Odpowiedzialność (polityczną) ponosi ten, kto podpisał zgodę na tą sprzedaż, czyli pan minister (Rafał) Romanowski. Został zawieszony w prawach członka PiS i jeżeli nie będzie w stanie obronić swojego dobra imienia i wyjaśnić, że tutaj nie było jego winy w tej sprawie, to będą dalej idące konsekwencje - podkreślił. 

Horała: gdybym był pełnomocnikiem miesiąc czy dwa dłużej…
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Horała: gdybym był pełnomocnikiem miesiąc czy dwa dłużej…

Gajadhur: sprawa wymaga wyjaśnienia

Alvin Gajadhur, doradca w kancelarii prezydenta i były minister infrastruktury w dwutygodniowym rządzie Mateusza Morawieckiego, również miał - jak mówił - nic nie wiedzieć o sprzedaży działki. - Wszelkie wątpliwości muszą zostać wyjaśnione. Trzeba oczywiście sprawdzić. Tu nie może być żadnych niedomówień. Trzeba wyciągać też wnioski na przyszłość - stwierdził.

- Tutaj trzeba też powiedzieć, że prezes Jarosław Kaczyński podjął natychmiastową decyzję o zawieszeniu członków Prawa i Sprawiedliwości do czasu wyjaśnienia (...) Dobrze byłoby, żeby w przypadku osób, które mają jakieś zarzuty czy wątpliwości, które to osoby są z Platformy, żeby również premier Donald Tusk tak szybko podejmował decyzję - kontynuował.

- Kogo by pan zawiesił za sprawę tej działki? - dociekał prowadzący Konrad Piasecki. - Nie, nie za tę (sprawę) - odpowiedział, ale nie wyjaśnił, co konkretnie miał na myśli.

Gajadhur: sprawa wymaga wyjaśnienia
Źródło: TVN24

Łoboda: prokuratura jest zarobiona innymi sprawami PiS

Politycy koalicji rządzącej odpowiadali na pytanie, dlaczego informacja o sprzedaży działki pojawił się dopiero dwa lata po przejęciu władzy. - Nie można stawiać znaku równości pomiędzy aferą korupcyjną a osobami, które tę aferę wyjaśniają, nawet jeśli robią to zbyt wolno - mówiła Dorota Łoboda.

- Sprawa jest jasna. Sprawa działki obciąża Prawo i Sprawiedliwość. Prawo i Sprawiedliwość musi się z tego wytłumaczyć. Nawet jeżeli prokuratura działa zbyt wolno, być może jest zarobiona innymi sprawami, które się toczą wobec Prawa i Sprawiedliwości - stwierdziła.

Posłanka KO zwróciła się również do przedstawicieli partii Kaczyńskiego: - Centralny Port Komunikacyjny, taki sztandarowy projekt Prawa i Sprawiedliwości, z tym sztandarem państwo w stronę słońca zmierzali, a dostaliście w splot słoneczny.

Podkreśliła, że obecny pełnomocnik rządu ds. CPK Maciej Lasek i KOWR powinni tę działkę odzyskać.

Łoboda: prokuratura jest zarobiona innymi sprawami PiS
Źródło: TVN24

Żukowska: może ktoś podłożył świnię

- Należy sobie zadać pytanie, dlaczego ta działka została sprzedana? Skoro była taka potrzebna, skoro minister Horała protestował, czemu jednak do tego doszło? - dopytywała Anna Maria Żukowska.

Jej zdaniem "komuś mogło zależeć, żeby przyszłej władzy coś zostawić". - Podłożyć świnię po prostu, nie schować potem tego papieru, który pan minister wysłał gdzieś głęboko w segregatory, gdzie trudno się było do tego dokopać - sugerowała.

- Zapewne w KOWR nadal pracują jeszcze osoby, które były zatrudniane przez Prawo i Sprawiedliwość, być może mają nadal sympatie polityczne po tej stronie. I nie wiem, czy ktoś tego celowo nie ukrywał, to rzeczywiście, to nie powinno być tak, że ujawniają to dziennikarze, tu się zgodzę - dodała. 

Żukowska: może ktoś podłożył świnię
Źródło: TVN24

Petru: polskie młyny sprawiedliwości mielą wolno, ale mielą

- Polskie młyny sprawiedliwości mielą zbyt wolno, ale mielą. I tu mamy dzisiaj podsumowanie dwóch lat prac w kontekście ministra Ziobry, pana Mateckiego i właśnie tej sprawy - tłumaczył Ryszard Petru, wspominając przy tym o podjętych przez prokuraturę w tym tygodniu decyzji dotyczących tych dwóch polityków PiS.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Akt oskarżenia przeciwko Mateckiemu. "Zarzuty są porażające" 

Akt oskarżenia przeciwko Mateckiemu. "Zarzuty są porażające" 

Pięć ważnych rzeczy, które znaleźliśmy we wniosku w sprawie Ziobry

Pięć ważnych rzeczy, które znaleźliśmy we wniosku w sprawie Ziobry

Sebastian Klauziński, Maria Pankowska

Poseł Polski 2050 zwrócił się też do Horały: - Nie był pan człowiekiem z ulicy, pan był posłem Rzeczypospolitej Polskiej, który miał doskonałą wiedzę, mógł pan to sprawdzić, mógł pan robić interwencję poselską. Mam wrażenie, a ja nie sugeruję, że pan w tym maczał palce, ale mam wrażenie, że papiery zostały podpisane 8 (grudnia 2023 roku), żeby pokazać, że "wszystko jest w porządku, że procedury zostały dochowane, pismo przyszło, pismo wyszło, no i panowie nie zdążyli zareagować na tę sprawę".

- Panie ministrze, uważam, że trzeba się uderzyć w piersi i powiedzieć, że ja zrobiłem wszystko, tamci przesadzili, ale to jest strategiczna działka - dodał Petru.

Petru: polskie młyny sprawiedliwości mielą wolno, ale mielą
Źródło: TVN24

Wawer: wygląda to bardzo kiepsko dla obu stron

W ocenie posła Konfederacji "sprawa wygląda bardzo kiepsko" zarówno dla PiS, jak i PO.

Wawer: wygląda to bardzo kiepsko dla obu stron
Źródło: TVN24

- Nie wiem, czy w sprawie działki CPK tę bierność rządu przez dwa lata lepiej wytłumaczyła pani poseł Łoboda, tłumacząc, że prokuratura jest bardzo zarobiona i najwyraźniej mamy w Polsce chyba tylko dwóch prokuratorów i nie są w stanie się zajmować więcej niż jedną aferą naraz (...) Czy tłumaczenie pani poseł Żukowskiej, która wytłumaczyła tę bierność tym, że są głęboko zakonspirowani PiS-owscy agenci, których minister Lasek, który od dwóch lat nie buduje CPK, tylko robi audyty, w czasie tych audytów nie znalazł. Oba te tłumaczenia są jednak głęboko niesatysfakcjonujące - komentował Wawer.

OGLĄDAJ: Polityczna burza wokół działki pod CPK. "Całe zamieszanie nie sprzyja projektowi"
pc

Polityczna burza wokół działki pod CPK. "Całe zamieszanie nie sprzyja projektowi"

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: os//akw

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
CPKMarcin HorałaPrawo i SprawiedliwośćKonfederacjaLewicaKoalicja ObywatelskaKancelaria Prezydenta RPPolska 2050Ryszard PetruAnna Maria Żukowska
Czytaj także:
Stacja PKP w Mińsku Mazowieckim
Cztery tory na wschód od Warszawy. "Ruch znacząco wzrośnie"
WARSZAWA
Motocyklista zginął po zderzeniu z autem
Jechali w tym samym kierunku, obaj wyprzedzali. Motocyklista nie żyje
Katowice
Pogoda na 16 dni. Temperatura inna niż zwykle o tej porze roku
Pogoda na 16 dni. Temperatura inna niż zwykle o tej porze roku
METEO
imageTitle
Przełamanie Zielińskiego. I to w jakim stylu!
EUROSPORT
Zofia Marchel dostała zawiadomienie o tym, że rozprawa odbędzie się w grudniu w sądzie w Opolu
Dziewięć lat temu jej córka zginęła w karambolu. Sprawa dopiero teraz trafiła do sądu
Tomasz Mikulicz
Pasażerowie pociągu jadącego do Londynu zostali zaatakowani nożem
Nowe informacje o ataku w pociągu. Król i królowa "zszokowani"
Świat
imageTitle
Scenariusze dla Świątek
EUROSPORT
imageTitle
Takiego wyczynu w historii kobiecego snookera jeszcze nie było
EUROSPORT
lizbona portugalia - Intrepix shutterstock_1273072615
Sklepy zamykane po stu latach. "Łzy napływają do oczu"
BIZNES
Szczyt Ortler, Alpy
Kolejne ofiary lawiny w Alpach. Zginęli ojciec i córka
METEO
Zniszczył paczkomat, a potem schował się w szafie
Zniszczył paczkomat, ukrył się w szafie
Lublin
Tuapse Kraj Krasnodarski MAPA
Atak drona na rosyjski port, płonie tankowiec
Świat
shutterstock_1633438744
Był "zanurzony w szambie po uszy", wołał o pomoc
Trójmiasto
imageTitle
Kapitalny finisz O'Sullivana na wagę awansu w International Championship
EUROSPORT
Kierowca był pijany
Zgłosił kolizję z udziałem pijanego kierowcy i trafił za kratki
Lublin
Kierowca bmw był nietrzeźwy i nie miał prawa jazdy
Przejechał na czerwonym i uciekł policji na stację. Nagranie
Trójmiasto
Książę Andrzej, Sarah Ferguson
Nowe doniesienia o byłym księciu Andrzeju. W tle wielkie pieniądze
Świat
Odkryte tablice
Wyjątkowe odkrycie na Cytadeli. Wykopali tablice z 1945 roku
Poznań
Garaż
Taka sama funkcja, inny podatek. Są kontrowersje
BIZNES
Deszcz, ulewa, ulewny deszcz
Kolejne regiony z ostrzeżeniami. Tu będzie lać
METEO
Szczepionki na grypę są nieskuteczne? "Praca wybitnie słaba"
Szczepionki na grypę "nie mają ochronnego wpływu"? Autorzy tego badania musieli się tłumaczyć
Zuzanna Karczewska
Lacovia, Jamajka (01.11.2025)
Są tak potężne, że brakuje skali. "Spełnia się scenariusz, o którym mówiono"
Agnieszka Stradecka, Franciszek Wajdzik
imageTitle
Co z Lewandowskim? Przewidywany skład Barcelony
EUROSPORT
Wbił się w bramownicę
Pijany kierowca tira staranował bramownicę przy centrum handlowym
Lublin
Zaplanuj długie życie
44 diagnozy dziennie. "Trwa epidemia tego nowotworu"
Zdrowie
Sygnalizacja świetlna (zdjęcie ilustracyjne)
Nie mieli pieniędzy na wódkę. Wyjęli baterie z sygnalizatorów i sprzedali na złom
WARSZAWA
imageTitle
Huknął nie do obrony. Fantastyczny gol Messiego
EUROSPORT
Kukułka zwyczajna
Sensacja w Nowym Jorku. "Viralowe szaleństwo"
METEO
Haker Pegasus
Kolejny atak hakerów, mają dane klientów. "Sytuacja bardzo poważna"
BIZNES
CMAT na portugalskim festiwalu NOS Alive w 2025 roku
Czy nowa Kate Bush zatrzymała kandydata na prezydenta? Kim jest CMAT?
Martyna Nowosielska-Krassowska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica