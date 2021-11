Szef CIR miał doradzać premierowi w sprawie egzekwowania obostrzeń. Komentarze polityków

Politycy komentują kolejną odsłonę afery mailowej. Tym razem chodzi o korespondencję, która miała być prowadzona między szefem Centrum Informacyjnego Rządu Tomaszem Matynią a premierem Mateuszem Morawieckim i dotyczyć egzekwowania obostrzeń pandemicznych. Opozycja ocenia to jako "cyniczną grę" i "kapitulację" rządu. Zdaniem Jana Marii Jackowskiego, senatora PiS, "tego typu wymiana poglądów i wypracowywanie decyzji powinny być chronione".

W internecie opublikowana została domniemana korespondencja szefa Centrum Informacyjnego Rządu Tomasza Matyni z premierem Mateuszem Morawieckim w sprawie egzekwowania obostrzeń epidemicznych. Dyrektor CIR miał radzić szefowi rządu, by wzmocnić kontrolę przestrzegania restrykcji. "Spróbujmy chociaż na jeden weekend pokazać, że to państwo działa i nie przymyka oczu na wszystko" - możemy przeczytać. To kolejna odsłona tak zwanej afery mailowej w rządzie PiS. W odpowiedzi szef rządu miał odpisać krótko: "Dobrze - róbmy coś takiego".

KO o "kapitulacji rządu"

Sprawę w Sejmie komentowali politycy. - Co premier polskiego rządu odpisuje na taki mail kierowany przez swojego współpracownika? Nie odpisuje "człowieku, czy ty zwariowałeś, państwo ma działać w jeden weekend?". Nie, premier odpisuje "tak róbmy" - zauważył na konferencji prasowej poseł Koalicji Obywatelskiej Wojciech Król.

- Ten mail pokazuje całkowitą kapitulację rządu nie tylko w walce z pandemią, ale całkowitą kapitulację przez ostatnie sześć lat. Jeżeli przez ostatnie sześć lat Polska miała zadziałać tylko w jeden weekend, to co z pozostałymi? - dodał poseł KO Arkadiusz Myrcha.

Kosiniak-Kamysz: słupki poparcia partyjnego są ważniejsze niż zdrowie i życie

O mailach mówił na swojej konferencji prasowej także Władysław Kosiniak-Kamysz, lider PSL. - Słupki poparcia partyjnego są ważniejsze niż zdrowie i życie Polaków i te maile tego najlepiej dowodzą, bo gdyby zdrowie i życie Polaków było najważniejsze, to państwo by działało sprawnie, bo wtedy aparat państwa jest w stanie zadbać i zrobić wszystko, żeby zdrowie i życie naszych rodaków było po prostu na pierwszym miejscu - powiedział.

- To pokazuje system zarządzania. On jest PR-owy, to jest zarządzanie tylko i wyłącznie pod tytuły w portalach internetowych. Tylko i wyłącznie po to, żeby stwarzać wrażenie, ale wrażenie nie jest prawdziwym działaniem, jest tylko pewną pozą. Rząd przyjmuje pewne pozy, a nie jest w stanie uruchomić instytucji państwa do prawidłowego działania i wyegzekwować swoich decyzji - ocenił lider ludowców.

Kosiniak-Kamysz: słupki poparcia partyjnego są ważniejsze niż zdrowie i życie TVN24

Kotula: chodziło o cyniczną grę polityczną

Posłanka Lewicy Katarzyna Kotula również odniosła się do tej sprawy.

- Kiedy patrzymy na to, w jaki sposób Prawo i Sprawiedliwość cynicznie wykorzystywało nawet pandemię w czasie, kiedy ludzie umierali, kiedy szpitale były przepełnione, kiedy po prostu brakowało sprzętu, kiedy słyszeliśmy o różnych takich skandalicznych przekrętach związanych chociażby z respiratorami, to wiemy dzisiaj, że to wcale nie chodziło o walkę o zdrowie i życie Polaków, tylko o cyniczną grę polityczną, która miałaby utrzymać Prawo i Sprawiedliwość na odpowiednich sondażach politycznych - powiedziała.

Kotula: chodziło o cyniczną grę polityczną TVN24

Jackowski: kuchnia funkcjonowania państwa powinna być szczelnie chroniona

Zdaniem senatora klubu PiS Jana Marii Jackowskiego, "to wszystko razem nie wystawia najlepszego świadectwa, mówiąc bardzo oględnie, ekipie rządzącej i sposobie zarządzania państwem".

- Oczywiście, że bardzo różne rozmowy się odbywają, ale tego typu wymiana poglądów i wypracowywanie decyzji powinny być chronione. To jest kuchnia funkcjonowania państwa i to powinno być przez odpowiednie procedury, służby, absolutnie w sposób szczelny chronione - powiedział.

Dodał, że w innych państwach w takiej sytuacji "natychmiast są wyciągane bardzo poważne konsekwencje polityczne".

Jackowski: kuchnia funkcjonowania państwa powinna być szczelnie chroniona TVN24

Autor:mart

Źródło: TVN24