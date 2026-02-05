Logo strona główna
Polska

Sąd zdecyduje w sprawie Ziobry

Zbigniew Ziobro
Żurek o postawie Węgrzech wobec azylu Ziobry
Wraca sprawa wniosku o areszt dla Zbigniewa Ziobry. Sąd, po dwóch wcześniejszych odroczeniach, ma dziś znów decydować w tej sprawie. Prokuratura chce aresztu na trzy miesiące z obawy o ucieczkę, ukrywanie się oraz matactwo procesowe.

Sprawą wniosku o areszt dla Zbigniewa Ziobry zajmuje się sędzia Agnieszka Prokopowicz, która wcześniej dwukrotnie odraczała posiedzenie w związku z kolejnymi wnioskami obrony. Pierwszy raz stało się to 22 grudnia z powodu niedołączenia przez prokuraturę materiałów niejawnych do wniosku. Drugie odroczenie, 15 stycznia, nastąpiło po złożeniu wniosku o wyłączenie sędzi. 16 stycznia sąd jednak nie uwzględnił tego wniosku.

Obecnie Ziobro objęty jest ochroną międzynarodową przez władze Węgier, które uznały, że grożą mu prześladowania polityczne. Mecenas Bartosz Lewandowski, obrońca Ziobry, który informował o azylu, zapowiadał też, że Ziobro ma otrzymać dokument podróży przewidziany w Konwencji Genewskiej, co ma umożliwić byłemu ministrowi przemieszczanie się. Dokument ten nie daje jednak dodatkowej ochrony przed krajowymi czy międzynarodowymi nakazami aresztowania, w tym europejskim nakazem aresztowania

Ziobro o wniosku w sprawie żony. Pisze o "zemście"

Ziobro o wniosku w sprawie żony. Pisze o "zemście"

Ziobro przekonuje, że nie uciekł. "Nie wróciłem. Jak wielu w czasie stanu wojennego"

Ziobro przekonuje, że nie uciekł. "Nie wróciłem. Jak wielu w czasie stanu wojennego"

Ziobro oświadczał już wcześniej, że pozostanie za granicą do czasu - jak to ujął - przywrócenia w Polsce rzeczywistych gwarancji praworządności. Zapowiedział jednocześnie, że nie złoży mandatu poselskiego i będzie podejmował aktywność publiczną, w tym medialną, wymierzoną w obecny rząd. Podkreślił także, że jego działania związane z Funduszem Sprawiedliwości były zgodne z prawem.

Co się stanie, jeśli sąd uwzględni wniosek o areszt Ziobry?

Prokuratura Krajowa, chce, by Ziobro trafił do aresztu na trzy miesiące. W skierowanym do sądu w połowie listopada 2025 r. wniosku prokuratorzy wskazali między innymi na realne ryzyko ucieczki byłego ministra, ukrywania się oraz matactwa procesowego.

Jeśli sąd uwzględni wniosek o areszt, za byłym ministrem sprawiedliwości wydany zostanie list gończy, na którego podstawie zostaną uruchomione dalsze jego poszukiwania na terenie kraju. Jeśli śledczy ustalą, że ten nie przebywa na terytorium Polski, kolejnym etapem ma być uruchomienie poszukiwań na podstawie europejskiego nakazu aresztowania - zapowiadał wcześniej prokurator Piotr Woźniak.

Konkret24. Ziobro: "nie wiedziałem, że uruchomią postępowanie". Przypominamy kalendarium zdarzeń

Kamper sprawiedliwości. Zobacz reportaż, którego boi się Telewizja Republika

Od ewentualnego postanowienia sądu o areszcie Ziobry jego obrona będzie mogła wnieść zażalenie do sądu wyższej instancji, jednak do czasu rozpoznania zażalenia nie byłaby wstrzymana procedura poszukiwawcza. Dodatkowo obrona mogłaby w takiej sytuacji wnieść o wstrzymanie wykonania decyzji sądu do czasu rozpoznania tego zażalenia.

Wtedy wobec Ziobry można byłoby też wystąpić o czerwoną notę Interpolu, która stanowi informację, że dana osoba jest poszukiwana przez władze jednego z krajów członkowskich Interpolu i zawiera prośbę o jej lokalizację oraz zatrzymanie.

Zarzuty wobec Zbigniewa Ziobry

Prokuratura zarzuca byłemu ministrowi sprawiedliwości, że kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Ziobro miał popełnić 26 przestępstw, m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

Prokuratura zarzuca też Ziobrze, że zdecydował o nielegalnym przekazaniu z Funduszu Sprawiedliwości 25 mln zł CBA na zakup inwigilującego oprogramowania Pegasus oraz 14 mln zł na remont Prokuratury Krajowej, mimo braku podstaw prawnych.

26 zarzutów dla Zbigniewa Ziobry. O co oskarża go prokuratura
26 zarzutów dla Zbigniewa Ziobry. O co oskarża go prokuratura

Dariusz Kubik

Według śledczych Ziobro działał świadomie, by uzyskać korzyści majątkowe, osobiste i polityczne, działając na szkodę państwa. Biorąc pod uwagę przygotowane zarzuty, maksymalny wymiar kary, która może być orzeczona w tej sprawie, to 25 lat pozbawienia wolności.

Sejm uchylił immunitet Ziobrze 7 listopada ubiegłego roku w odniesieniu do wszystkich 26 zarzutów, które chce mu postawić prokuratura w związku ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości. Sejm wyraził również zgodę na jego zatrzymanie i aresztowanie. Tego samego dnia prokuratura wydała postanowienie o przedstawieniu Ziobrze 26 zarzutów, a także o zatrzymaniu go i przymusowym doprowadzeniu przez ABW, co okazało się jednak nieskuteczne z powodu nieobecności byłego ministra w Polsce.

pc

"Zawsze będę walczył, nikt mnie nie złamie". Wywiad ze Zbigniewem Ziobrą w Budapeszcie

pc
Opracował Kuba Koprzywa /lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Paweł Supernak

