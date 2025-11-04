To był "dopiero początek". "Państwo prawa wróciło"

Tusk do Ziobro: jestem przekonany, że nie chce pan przejść do historii jako "fujara" czy "miękiszon" Źródło: TVN24

Adam Szłapka udostępnił we wtorek w mediach społecznościowych nagranie wideo, na którym wystąpił razem z ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym Waldemarem Żurkiem. Rzecznik rządu mówił na nim, że "rozliczenia trwają", a wideo prezentuje "krótkie podsumowanie tygodnia".

Szef resortu sprawiedliwości jako przykłady wymienił sporządzenie aktu oskarżenia przeciwko posłowi Prawa i Sprawiedliwości Dariuszowi Mateckiemu, postawienie zarzutów wobec wiceministra w rządzie PiS Pawła M. i wniosek prokuratury o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze oraz o zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie w związku z podejrzeniem popełnienia przez niego 26 przestępstw.

- Robimy swoje - podkreślił Żurek.

- Mało? Spokojnie, to dopiero początek. Państwo prawa wróciło, a z nim sprawiedliwość, której tak wielu się boi - dodał Szłapka.

Sprawy wymienione przez Żurka

Prokuratura Krajowa poinformowała we wtorek 28 października o "uzasadnionym podejrzeniu popełnienia 26 przestępstw" przez posła PiS Zbigniewa Ziobrę. Chodzi między innymi o założenie i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą w czasie, kiedy stał na czele resortu sprawiedliwości. Prokuratura skierowała do Sejmu wniosek o uchylenie Ziobrze immunitetu i wyrażenie zgody na jego zatrzymanie oraz tymczasowe aresztowanie.

Wniosek w czwartek rozpatrzy najpierw sejmowa komisja regulaminowa i spraw poselskich, która następnie przekaże swoją opinię Sejmowi.

Szczegóły wniosku prokuratury dotyczące Ziobry. Jakie są główne zarzuty? Źródło: TVN24

W piątek 31 października do Sądu Okręgowego w Szczecinie wpłynął sporządzony przez prokuraturę akt oskarżenia przeciwko Dariuszowi Mateckiemu. Poseł PiS ma postawionych sześć zarzutów, dotyczących między innymi "ustawiania" konkursów z Funduszu Sprawiedliwości czy prania pieniędzy.

Dariusz Matecki Źródło: PAP/Rafał Guz

Matecki został zatrzymany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego w marcu, po tym jak zrzekł się immunitetu, a sąd wyraził zgodę na tymczasowe aresztowanie w wymiarze dwóch miesięcy. Matecki opuścił areszt pod koniec kwietnia po wpłacie przez jego rodzinę 500 tys. zł kaucji.

Paweł M., wiceminister w rządzie Mateusz Morawieckiego, został zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, o czym poinformował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński w środę 29 października. Usłyszał zarzuty w związku ze śledztwem w sprawie nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

Jak Paweł M. powiązany był z Pawłem Sz.? Źródło: TVN24

Według prokuratury Paweł M. powoływał się na wpływy, a Dobrzyński przekazał, że były wiceminister otrzymywał korzyści w zamian za pośredniczenie w uzyskiwaniu zamówień publicznych.

OGLĄDAJ: Kolejni skazani w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. "Układ szczeciński" coraz bardziej odsłonięty Zobacz cały materiał