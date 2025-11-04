Logo strona główna
Polska

To był "dopiero początek". "Państwo prawa wróciło"

ZUREK
Tusk do Ziobro: jestem przekonany, że nie chce pan przejść do historii jako "fujara" czy "miękiszon"
Źródło: TVN24
Rozliczenia trwają - mówił rzecznik rządu Adam Szłapka na wspólnym nagraniu z ministrem sprawiedliwości Waldemarem Żurkiem. Przedstawili "krótkie podsumowanie tygodnia", wskazując między między innymi na akt oskarżenia przeciwko Dariuszowi Mateckiemu czy wniosek w sprawie Zbigniewa Ziobry. Szłapka zapowiedział, że "to dopiero początek".

Adam Szłapka udostępnił we wtorek w mediach społecznościowych nagranie wideo, na którym wystąpił razem z ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym Waldemarem Żurkiem. Rzecznik rządu mówił na nim, że "rozliczenia trwają", a wideo prezentuje "krótkie podsumowanie tygodnia".

Szef resortu sprawiedliwości jako przykłady wymienił sporządzenie aktu oskarżenia przeciwko posłowi Prawa i Sprawiedliwości Dariuszowi Mateckiemu, postawienie zarzutów wobec wiceministra w rządzie PiS Pawła M. i wniosek prokuratury o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze oraz o zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie w związku z podejrzeniem popełnienia przez niego 26 przestępstw.

- Robimy swoje - podkreślił Żurek.

- Mało? Spokojnie, to dopiero początek. Państwo prawa wróciło, a z nim sprawiedliwość, której tak wielu się boi - dodał Szłapka.

Sprawy wymienione przez Żurka

Prokuratura Krajowa poinformowała we wtorek 28 października o "uzasadnionym podejrzeniu popełnienia 26 przestępstw" przez posła PiS Zbigniewa Ziobrę. Chodzi między innymi o założenie i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą w czasie, kiedy stał na czele resortu sprawiedliwości. Prokuratura skierowała do Sejmu wniosek o uchylenie Ziobrze immunitetu i wyrażenie zgody na jego zatrzymanie oraz tymczasowe aresztowanie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Pięć ważnych rzeczy, które znaleźliśmy we wniosku

Pięć ważnych rzeczy, które znaleźliśmy we wniosku

Sebastian Klauziński, Maria Pankowska
Zdobyliśmy wniosek prokuratury. Tak działała grupa "Zibiego"

Zdobyliśmy wniosek prokuratury. Tak działała grupa "Zibiego"

Dariusz Kubik

Wniosek w czwartek rozpatrzy najpierw sejmowa komisja regulaminowa i spraw poselskich, która następnie przekaże swoją opinię Sejmowi.

CZYTAJ TEŻ: Pięć ważnych rzeczy z wniosku w sprawie Ziobry >>>

Szczegóły wniosku prokuratury dotyczące Ziobry. Jakie są główne zarzuty?
Źródło: TVN24

W piątek 31 października do Sądu Okręgowego w Szczecinie wpłynął sporządzony przez prokuraturę akt oskarżenia przeciwko Dariuszowi Mateckiemu. Poseł PiS ma postawionych sześć zarzutów, dotyczących między innymi "ustawiania" konkursów z Funduszu Sprawiedliwości czy prania pieniędzy.

Dariusz Matecki
Dariusz Matecki
Źródło: PAP/Rafał Guz

Matecki został zatrzymany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego w marcu, po tym jak zrzekł się immunitetu, a sąd wyraził zgodę na tymczasowe aresztowanie w wymiarze dwóch miesięcy. Matecki opuścił areszt pod koniec kwietnia po wpłacie przez jego rodzinę 500 tys. zł kaucji.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Akta liczą 16 tysięcy stron". Kolejny krok w sprawie Mateckiego

"Akta liczą 16 tysięcy stron". Kolejny krok w sprawie Mateckiego

Akt oskarżenia przeciwko Mateckiemu. "Zarzuty są porażające" 

Akt oskarżenia przeciwko Mateckiemu. "Zarzuty są porażające" 

Paweł M., wiceminister w rządzie Mateusz Morawieckiego, został zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, o czym poinformował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński w środę 29 października. Usłyszał zarzuty w związku ze śledztwem w sprawie nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

29 1330 wojcikowska plivenowak 2
Jak Paweł M. powiązany był z Pawłem Sz.?
Źródło: TVN24

Według prokuratury Paweł M. powoływał się na wpływy, a Dobrzyński przekazał, że były wiceminister otrzymywał korzyści w zamian za pośredniczenie w uzyskiwaniu zamówień publicznych.

CBA zatrzymało byłego wiceministra z rządu PiS. Usłyszał zarzuty
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

CBA zatrzymało byłego wiceministra z rządu PiS. Usłyszał zarzuty

Katowice
Autorka/Autor: sz/akr

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Adam Szłapka/X

Adam Szłapka Waldemar Żurek Zbigniew Ziobro Dariusz Matecki Ministerstwo Sprawiedliwości Rząd Rząd Donalda Tuska
