"Dawał przyzwoitym nadzieję", był "wzorem dla wielu sędziów i Polaków", "nosił w sobie światło"

Waldemar Żurek uczcił śmierć profesora Adama Strzembosza minutą ciszy Źródło: TVN24

W nocy z czwartku na piątek odszedł profesor Adam Strzembosz - nestor polskich prawników, profesor nauk prawnych, były pierwszy prezes Sądu Najwyższego oraz nauczyciel akademicki, związany głównie z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim.

Tusk: dawał przyzwoitym nadzieję

Premier Donald Tusk opublikował wpis upamiętniający zmarłego profesora.

"Adam Strzembosz, Pierwszy Sędzia Rzeczpospolitej, nie żyje. Twardo bronił Konstytucji i rządów prawa. 'Są i będą w Polsce przyzwoici ludzie' - mówił w 2019 roku. Dawał tym przyzwoitym nadzieję, którą tak łatwo było wtedy utracić" - napisał na X.

Żurek: bohater naszych czasów

Podobnie profesora wspomniał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.

"Nie żyje wielki człowiek - prof. Adam Strzembosz. Prawdziwy obrońca wartości demokratycznych i Konstytucji. Sędzia, wzór dla wielu sędziów i wielu Polaków. Bohater naszych czasów" - napisał.

Minister sprawiedliwości uczcił również śmierć prof. Strzembosza minutą ciszy podczas konferencji prasowej w budynku Sądu Najwyższego. - Chciałbym, żebyśmy symboliczną minutą ciszy uczcili śmierć tego bohatera wymiaru sprawiedliwości - mówił.

Hołownia: nosił w sobie światło

Strzembosza wspominał też na konferencji prasowej marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

Jak ocenił, był on "wielką postacią". Mówił, że jako marszałek Sejmu miał okazję spotykać się z nim kilkukrotnie. - Zawsze kiedy trzeba było prosić o radę, był gotowy przyjechać tutaj, długo rozmawiać, próbować rozsupływać wszystkie te węzły, które narosły w polskim w systemie ustrojowym, ale też w systemie praworządności i wymiarze sprawiedliwości - wskazywał Hołownia.

Szymon Hołownia o profesorze Adamie Strzemboszu: nosił w sobie światło Źródło: TVN24

- Byłem zawsze ujęty jego nieprawdopodobną klasą i pokorą. To był człowiek organicznie niezdolny do narzucania swojej woli komukolwiek, a jednocześnie absolutnie bezkompromisowy w tym, co sądzi i w tym, co myśli - dodał.

- To był człowiek, o którym mogę powiedzieć tylko z ogromną wdzięcznością, że nosił w sobie światło. Przez tę jego pokorę, przez tę jego mądrość, biło autentyczne światło - podsumował Szymon Hołownia.

Profesor Zoll: był wzorem

Informację o odejściu Adama Strzembosza skomentował też na antenie TVN24 były prezes Trybunału Konstytucyjnego i były Rzecznik Praw Obywatelskich Andrzej Zoll, który był wieloletnim współpracownikiem zmarłego.

- Był wzorem dla prawników, dla sędziów szczególnie. Był wzorem osobowości i prawości - podkreślił.

