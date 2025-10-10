"Dawał przyzwoitym nadzieję", był "wzorem dla wielu sędziów i Polaków", "nosił w sobie światło"

W nocy z czwartku na piątek odszedł profesor Adam Strzembosz - nestor polskich prawników, profesor nauk prawnych, były pierwszy prezes Sądu Najwyższego oraz nauczyciel akademicki, związany głównie z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim.
Tusk: dawał przyzwoitym nadzieję
Premier Donald Tusk opublikował wpis upamiętniający zmarłego profesora.
"Adam Strzembosz, Pierwszy Sędzia Rzeczpospolitej, nie żyje. Twardo bronił Konstytucji i rządów prawa. 'Są i będą w Polsce przyzwoici ludzie' - mówił w 2019 roku. Dawał tym przyzwoitym nadzieję, którą tak łatwo było wtedy utracić" - napisał na X.
Żurek: bohater naszych czasów
Podobnie profesora wspomniał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
"Nie żyje wielki człowiek - prof. Adam Strzembosz. Prawdziwy obrońca wartości demokratycznych i Konstytucji. Sędzia, wzór dla wielu sędziów i wielu Polaków. Bohater naszych czasów" - napisał.
Minister sprawiedliwości uczcił również śmierć prof. Strzembosza minutą ciszy podczas konferencji prasowej w budynku Sądu Najwyższego. - Chciałbym, żebyśmy symboliczną minutą ciszy uczcili śmierć tego bohatera wymiaru sprawiedliwości - mówił.
Hołownia: nosił w sobie światło
Strzembosza wspominał też na konferencji prasowej marszałek Sejmu Szymon Hołownia.
Jak ocenił, był on "wielką postacią". Mówił, że jako marszałek Sejmu miał okazję spotykać się z nim kilkukrotnie. - Zawsze kiedy trzeba było prosić o radę, był gotowy przyjechać tutaj, długo rozmawiać, próbować rozsupływać wszystkie te węzły, które narosły w polskim w systemie ustrojowym, ale też w systemie praworządności i wymiarze sprawiedliwości - wskazywał Hołownia.
- Byłem zawsze ujęty jego nieprawdopodobną klasą i pokorą. To był człowiek organicznie niezdolny do narzucania swojej woli komukolwiek, a jednocześnie absolutnie bezkompromisowy w tym, co sądzi i w tym, co myśli - dodał.
- To był człowiek, o którym mogę powiedzieć tylko z ogromną wdzięcznością, że nosił w sobie światło. Przez tę jego pokorę, przez tę jego mądrość, biło autentyczne światło - podsumował Szymon Hołownia.
Profesor Zoll: był wzorem
Informację o odejściu Adama Strzembosza skomentował też na antenie TVN24 były prezes Trybunału Konstytucyjnego i były Rzecznik Praw Obywatelskich Andrzej Zoll, który był wieloletnim współpracownikiem zmarłego.
- Był wzorem dla prawników, dla sędziów szczególnie. Był wzorem osobowości i prawości - podkreślił.
Autorka/Autor: ms/ft
Źródło: TVN24