Raport w sprawie podkomisji Macierewicza

Do Prokuratury Krajowej zostało złożonych 41 zawiadomień w sprawie podkomisji smoleńskiej , z których 24 dotyczą Antoniego Macierewicza, a 10 byłego ministra obrony Mariusza Błaszczaka . To efekt prac zespołu, który ocenił funkcjonowanie tej podkomisji. Kierownictwo MON pod koniec października przedstawiło wnioski z liczącego blisko 800 stron raportu przygotowanego przez zespół.

Bodnar: ogrom zarzutów bardzo poważny

Kosiniak-Kamysz: będzie informacja prokuratora generalnego w sprawie złożonych wniosków

- Przedstawimy manipulacje, które były stosowane, półsłówka, półprawdy, dążenie tylko i wyłącznie do potwierdzenia swoich hipotez, a nie do szukania prawdy. Pokażemy jeszcze raz, jak to naprawdę wyglądało - dodał.

- Będzie tam też informacja prokuratora generalnego dotycząca wniosków, które złożyliśmy do prokuratury. I myślę, że to będzie ta część, która nie była do tej pory publikowana, ani która nie była do tej pory omawiana - powiedział wicepremier.