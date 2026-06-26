Ośmiolatka pogryziona. Policja: ojciec z córkami karmił psy
Jak przekazał rzecznik KMP w Sosnowcu, do zdarzenia doszło o godzinie 19.47 w dzielnicy Dańdówka. Mężczyzna w towarzystwie dwóch córek - w wieku 8 i 10 lat - karmił psy. W pewnym momencie jeden z psów zaatakował 8-latkę i pogryzł ją - przekazali funkcjonariusze. Dziewczynka trafiła do szpitala w Klimontowie.
Według nieoficjalnych informacji psy to owczarki niemieckie.
Jak podaje radio RMF FM, ojciec też został zaatakowany przez psa, ale nie wymagał pomocy lekarzy.
Policja bada sprawę.
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Źródło: TVN24, RMF FM