Polska Ośmiolatka pogryziona. Policja: ojciec z córkami karmił psy

Policja (zdjęcie ilustracyjne) Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Jak przekazał rzecznik KMP w Sosnowcu, do zdarzenia doszło o godzinie 19.47 w dzielnicy Dańdówka. Mężczyzna w towarzystwie dwóch córek - w wieku 8 i 10 lat - karmił psy. W pewnym momencie jeden z psów zaatakował 8-latkę i pogryzł ją - przekazali funkcjonariusze. Dziewczynka trafiła do szpitala w Klimontowie.

Według nieoficjalnych informacji psy to owczarki niemieckie.

Jak podaje radio RMF FM, ojciec też został zaatakowany przez psa, ale nie wymagał pomocy lekarzy.

Policja bada sprawę.

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