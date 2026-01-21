Logo strona główna
"1 lipca twoja działka straci wartość". Kampania fałszywa, zmiana prawa realna

Teoria "wielkiego resetu majątku" Polaków: ktoś chce zarobić na chaosie?
Teoria "wielkiego resetu majątku" Polaków: ktoś chce zarobić na chaosie?
Teoria spiskowa, jakoby zbliżał się "wielki reset majątku" Polaków, rozlewa się w sieci. Właściciele działek mogą się czuć zaniepokojeni, czytając, że warte dziś setki tysięcy złotych grunty stracą na wartości po 1 lipca 2026 roku. Ta celowo nakręcana spirala strachu nie ma uzasadnienia. Jednak kto posiada działkę, o nadchodzącej zmianie prawa powinien wiedzieć.Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • Skutkiem nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2023 roku od 1 lipca 2026 roku każda gmina mu mieć uchwalony plan ogólny.
  • W związku z tą reformą szerzy się teoria spiskowa o "wielkim resecie majątku" Polaków.
  • W rozpowszechnianym przekazie straszy się, że wartość działek drastycznie spadnie. Chodzi o decyzje o warunkach zabudowy.
  • Wyjaśniamy, dlaczego to jest fałszywa kampania budowana na strachu.
  • Właścicielom działem podpowiadamy, o co powinni zadbać.

Masz działkę, na której może kiedyś coś zbudujesz - ale jeszcze nie wiesz co i kiedy? Takich Polaków jak ty jest więcej, w końcu nie zawsze po to się inwestuje w działki, żeby od razu coś na nich stawiać. Właśnie do takich właścicieli ziemi skierowany jest komunikat rozpowszechniany teraz szeroko w internecie. Właściwie nie komunikat - wręcz alarm, przestroga przed "wielkim resetem majątku" w Polsce. Ma on nastąpić już 1 lutego 2026 roku. Niemal z dnia na dzień działki warte dziś dziesiątki czy setki tysięcy złotych mają stracić na wartości.

Teoria "wielkiego resetu" to zręczny chwyt retoryczny. Pod nim jednak kryje się prawdziwa zmiana prawa - trzeba przyznać: niepozbawiona wad i niejasności. To ona dała paliwo dla narracji, w której gra się na naszym strachu przed utratą majątku, jeśli nie orientujemy się w gąszczu nowych przepisów.

Plan, "który wyzeruje majątek tysięcy Polaków"

"Słuchajcie: 1 lipca tego roku 2026 twoja nieruchomość w Polsce może stracić wartość niemal do zera. To nie są domysły, to fakty z ustawy, która już obowiązuje" - kobieta o blond włosach mówi do kamery z poważną miną. Nagranie najpierw pojawiło się na TikToku, potem przeszło na platformę X i na Facebooka.

Następnie kobieta tłumaczy "brutalny" mechanizm "resetu". Czyli że chodzi o reformę planowania przestrzennego, która wprowadza tak zwane plany ogólne. "Jeśli twoja gmina nie zdąży go uchwalić do lipca 2026 roku, wydawanie warunków zabudowy zostaje zablokowane. Koniec, kropka. Twoja działka staje się martwa. Dziś warta trzysta tysięcy złotych - po tej dacie może być warta dwadzieścia tysięcy złotych" - tłumaczy kobieta. "Nikt nie kupi ziemi, na której prawo zabrania cokolwiek wybudować. Zostajesz z bezużytecznym gruntem i kredytem, który nadal musisz spłacać" - straszy.

A na ekranie niepokoi napis: "1 lipca Wielki Reset Majątku Polaków?".

