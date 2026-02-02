Ukradli znak "Zimna Wódka", usłyszą zarzuty

Do zdarzenia doszło w powiecie strzeleckim

Na początku stycznia mieszkańcy Zimnej Wódki zauważyli brak tablicy z nazwą miejscowości oraz tablicy witającej osoby odwiedzające wioskę. Straty oszacowano na około pięć tysięcy złotych. Sprawą zajął się dzielnicowy, który szybko wpadł na trop osób odpowiedzialnych za kradzież.

"Byli to młodzi mieszkańcy Zabrza. Mężczyźni przyjechali do gminy Ujazd na imprezę, a po spożyciu alkoholu doszli do wniosku, że tablica z napisem 'Zimna Wódka' będzie dla nich niecodzienną pamiątką" - informuje opolska policja.

Ukradli tablicę z nazwą miejscowości Źródło: Opolska policja

Skradzione tablice zostały odzyskane i wróciły już na swoje pierwotne miejsce. Dwudziestoparolatkom zostaną przedstawione zarzuty za kradzież oraz uszkodzenie mienia. Za ten czyn grozi im do pięciu lat więzienia.

Tablice wróciły na miejsce Źródło: Opolska policja

