Opole

Ukradli znak "Zimna Wódka", usłyszą zarzuty

Ukradli tablicę z nazwą miejscowości
Do zdarzenia doszło w powiecie strzeleckim
Trzech pijanych mężczyzn ukradło znak z nazwą miejscowości Zimna Wódka, uznając, że będzie idealną pamiątką po udanej imprezie. Mieszkańcy Zabrza zostali namierzeni, usłyszą zarzuty za kradzież i uszkodzenie mienia.

Na początku stycznia mieszkańcy Zimnej Wódki zauważyli brak tablicy z nazwą miejscowości oraz tablicy witającej osoby odwiedzające wioskę. Straty oszacowano na około pięć tysięcy złotych. Sprawą zajął się dzielnicowy, który szybko wpadł na trop osób odpowiedzialnych za kradzież.

"Byli to młodzi mieszkańcy Zabrza. Mężczyźni przyjechali do gminy Ujazd na imprezę, a po spożyciu alkoholu doszli do wniosku, że tablica z napisem 'Zimna Wódka' będzie dla nich niecodzienną pamiątką" - informuje opolska policja.

Ukradli tablicę z nazwą miejscowości
Ukradli tablicę z nazwą miejscowości
Źródło: Opolska policja

Skradzione tablice zostały odzyskane i wróciły już na swoje pierwotne miejsce. Dwudziestoparolatkom zostaną przedstawione zarzuty za kradzież oraz uszkodzenie mienia. Za ten czyn grozi im do pięciu lat więzienia.

Tablice wróciły na miejsce
Tablice wróciły na miejsce
Źródło: Opolska policja
OGLĄDAJ: W okowach mrozu. Awaria sieci ciepłowniczej w Gdańsku. W TVN24 trwa program specjalny
Mrozi, Liski (Warmińsko-Mazurskie)

W okowach mrozu. Awaria sieci ciepłowniczej w Gdańsku. W TVN24 trwa program specjalny
NA ŻYWO

Mrozi, Liski (Warmińsko-Mazurskie)
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: SK

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Opolska policja

województwo opolskie
