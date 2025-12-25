Sześć osób zginęło. Śledztwo prokuratury

Tragiczny wypadek pod Brzegiem, zginęło sześć osób Źródło: TVN24

Jak powiedział PAP rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Opolu Stanisław Bar, po zgromadzeniu śladów i materiałów dowodowych na miejscu zdarzenia, przeprowadzona będzie ich analiza, mająca na celu wyjaśnienie okoliczności i przyczyn wypadku. W poniedziałek prokuratura będzie ustalała z biegłym termin autopsji ofiar wypadku.

Policja nie informuje, czy zgłosili się świadkowie zdarzenia. Osoba, która wezwała służby ratunkowe, poinformowała tylko o palącym się na drodze passacie.

Wypadek w Zielęcicach

Do wypadku doszło w środę rano przy skrzyżowaniu dwóch dróg krajowych w Zielęcicach pod Brzegiem. Z nieznanych jeszcze przyczyn, czołowo zderzyły się dwa samochody osobowe: ford kuga, kierowany przez 59-letniego mieszkańca Brzegu oraz volkswagen passat, którym jechało pięć osób.

Według relacji rzeczniczki Komendy Powiatowej Policji Brzegu aspirant sztabowej Patrycji Kaszuby, w wypadku zginęli wszyscy podróżujący obydwoma samochodami. Kiedy na miejsce zdarzenia przyjechali pierwsi ratownicy, zobaczyli zmiażdżonego forda i płonącego volkswagena.

Do tej pory udało się ustalić personalia kierowcy forda. Nie wiadomo natomiast, kto podróżował passatem. Do ustalenia tożsamości ofiar konieczne będzie przeprowadzenie badań DNA.

