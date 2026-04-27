Opole

Totalnie pijana babcia pojechała odebrać wnuka

Jechał pijany (zdjęcie ilustracyjne)
Do zdarzenia doszło w powiecie kluczborskim
Źródło: Google Earth
3,5 promila alkoholu miała w organizmie 56-latka, która w Kluczborku odebrała samochodem z przystanku autobusowego swojego wnuka. Jak się okazało, prawo jazdy już wcześniej straciła za jazdę po spożyciu alkoholu.

W czwartek policjanci z Kluczborka odebrali zgłoszenie o tym, że na terenie gminy Wołczyn nietrzeźwa kobieta przyjechała Citroenem po dziecko wracające ze szkoły.

Na miejsce udali się policjanci z posterunku w Wołczynie. Kiedy jednak dojechali na wskazany przystanek, kobiety już tam nie było. Szybko jednak ustalili, gdzie mieszka i zauważyli auto zaparkowane przed jej posesją. W środku zastali 56-latkę z 9-letnim wnukiem.

Twierdziła, że piła w domu

Już pierwsze badanie stanu trzeźwości wykazało w jej organizmie 3,5 promila alkoholu. Kobieta przekonywała policjantów, że alkohol piła dopiero po powrocie do domu.

- Została zatrzymana celem kilkukrotnego przebadania na alkomacie, żeby potwierdzić, że w czasie kierowania była nietrzeźwa. Pani twierdziła, że spożywała alkohol tuż po przyjeździe do domu, ale technicznie nie byłoby to możliwe - mówi starsza aspirant Krystyna Chmielewska, oficer prasowa kluczborskiej policji.

Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że kobieta już od pięciu lat ma zatrzymane prawo jazdy za kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu. - Dodatkowo pojazd, którym się poruszała, nie posiadał aktualnego ubezpieczenia OC - podaje Chmielewska.

Jak podkreśla, jej skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie mogło doprowadzić do tragedii.

Może stracić wolność i auto

Za jazdę w stanie nietrzeźwości odpowie przed sądem. 56-latce grożą teraz nawet 3 lata więzienia, zakaz prowadzenia pojazdów, a także wysoka grzywna. - Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tego typu przypadkach sąd może orzec przepadek pojazdu, którym kierował sprawca, a w sytuacji, gdy nie jest to możliwe - nałożyć karę finansową odpowiadającą wartości pojazdu - wyjaśnia Chmielewska.

Filip Czekała
Filip Czekała
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Łatwogang i Badoes
Bedoes i Łatwogang wydali wspólne oświadczenie
Polska
Uszkodzony samochód po zderzeniu z pociągiem w Łaziskach
Wjechał na torowisko, wcześniej wyszarpał kobietę z auta. Nagranie
Katowice
Pożar mieszkania w Chełmnie
Zapaliła się drewniana konstrukcja kominka. 90-latka w szpitalu
Kujawsko-Pomorskie
Radioteleskopy obserwatorium ALMA na pustyni Atakama
Nasze okno na wszechświat może zostać zanieczyszczone
METEO
Mieli fałszować banknoty
Byli gotowi wyprodukować nawet 360 milionów fałszywych euro
Kraków
Donald Trump
"Zwietrzył szansę na wyjście z dołka sondażowego". O co może chodzić w słowach Trumpa?
Świat
Konkret24. Afera Zondacrypto: czy ustawa o kryptowalutach by pomogła?
Rzecznik prokuratury: wszystkie wątki w sprawie Zondacrypto będą badane
BIZNES
flaga unii europejskiej ue shutterstock_279505526
Unia Europejska z projektem wymierzonym w Big Techy. Branża medialna z apelem
BIZNES
Kierowca driftował przed policyjnym radiowozem
Driftował przed radiowozem, autem z pasażerami w bagażniku
Olsztyn
Kasix
Zgoliła głowę w geście solidarności. "A są ludzie, którzy nie mają tego wyboru"
Polska
Weekendowe zmiany w ruchu z powodu zgromadzeń i przemarszów
Polacy czują się bogaci jak nigdy. Rekordowy wynik badania
BIZNES
Donald Tusk
"Dziś zaczynamy wielki projekt". Tusk ogłasza nową decyzję
Polska
Turyści mogą liczyć na zwrot środków
Minister ostrzega podróżnych. Zachęca do kupowania biletów
BIZNES
Donald Trump
Oburzony Trump do dziennikarki: czekałem, aż to przeczytasz
Świat
27 0950 sejm setki-0005
Terlecki o "efekcie podwójnym" w PiS
Polska
Zbiórka Łatwoganga
Łatwogang i Bedoes apelują, Czarzasty odpowiada. Padła deklaracja
Polska
imageTitle
Nie żyje młody zawodnik. Jechał kibicować bratu
EUROSPORT
Stacja paliw, samochód, paliwo, tankowanie
Takie będą ceny paliw we wtorek
BIZNES
Łukasz Litewka
Śmierć posła Litewki. Sąd zgodził się na kaucję, ruch prokuratury
Katowice
Łukasz Litewka
Litewka pośmiertnie odznaczony. Prezydent podjął decyzję
Polska
Ogień bardzo szybko się rozprzestrzeniał
Puszcza Białowieska w ogniu. Największym od lat
Białystok
Proceder polegał na wyłudzaniu dotacji oświatowych
Gang dyrektorek. Wpadł człowiek od prania brudnych pieniędzy
Łódź
pap_20250925_1UW
Po raz pierwszy wyprzedzamy Niemcy. Polska w unijnej czołówce wydatków
BIZNES
Zniszczony dom po przejściu tornada w Teksasie
Dwie osoby nie żyją. Wiele rodzin zostało bez dachu nad głową
METEO
imageTitle
Smutne pożegnanie jednej z legend NHL
EUROSPORT
Pożar hali koło Wołomina
Pożar hali z tekstyliami pod Wołominem
WARSZAWA
imageTitle
Nowe wieści od Igi Świątek. "To był naprawdę ciężki dzień"
EUROSPORT
Zełenski, skradziony obraz i "doniesienia" BBC
FAŁSZ"Skradziony obraz" za plecami Zełenskiego? Co wisi na ścianie
Gabriela Sieczkowska
Kobieta została zatrzymana
Wydmuchała ponad dwa promile. W takim stanie "opiekowała się" małym dzieckiem
WARSZAWA
imageTitle
Lewandowski podsumował akcję Łatwoganga
EUROSPORT

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica