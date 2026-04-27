Opole Totalnie pijana babcia pojechała odebrać wnuka Oprac. Filip Czekała

Do zdarzenia doszło w powiecie kluczborskim Źródło: Google Earth

W czwartek policjanci z Kluczborka odebrali zgłoszenie o tym, że na terenie gminy Wołczyn nietrzeźwa kobieta przyjechała Citroenem po dziecko wracające ze szkoły.

Na miejsce udali się policjanci z posterunku w Wołczynie. Kiedy jednak dojechali na wskazany przystanek, kobiety już tam nie było. Szybko jednak ustalili, gdzie mieszka i zauważyli auto zaparkowane przed jej posesją. W środku zastali 56-latkę z 9-letnim wnukiem.

Twierdziła, że piła w domu

Już pierwsze badanie stanu trzeźwości wykazało w jej organizmie 3,5 promila alkoholu. Kobieta przekonywała policjantów, że alkohol piła dopiero po powrocie do domu.

- Została zatrzymana celem kilkukrotnego przebadania na alkomacie, żeby potwierdzić, że w czasie kierowania była nietrzeźwa. Pani twierdziła, że spożywała alkohol tuż po przyjeździe do domu, ale technicznie nie byłoby to możliwe - mówi starsza aspirant Krystyna Chmielewska, oficer prasowa kluczborskiej policji.

Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że kobieta już od pięciu lat ma zatrzymane prawo jazdy za kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu. - Dodatkowo pojazd, którym się poruszała, nie posiadał aktualnego ubezpieczenia OC - podaje Chmielewska.

Jak podkreśla, jej skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie mogło doprowadzić do tragedii.

Może stracić wolność i auto

Za jazdę w stanie nietrzeźwości odpowie przed sądem. 56-latce grożą teraz nawet 3 lata więzienia, zakaz prowadzenia pojazdów, a także wysoka grzywna. - Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tego typu przypadkach sąd może orzec przepadek pojazdu, którym kierował sprawca, a w sytuacji, gdy nie jest to możliwe - nałożyć karę finansową odpowiadającą wartości pojazdu - wyjaśnia Chmielewska.

