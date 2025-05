Prudnik (Opolskie) Źródło: Google Earth

W trakcie czwartkowej konferencji prasowej minister w KPRM Marcin Kierwiński i wiceminister sportu Piotr Borys przekazali informacje na temat pomocy na odbudowę infrastruktury sportowej uszkodzonej w czasie powodzi we wrześniu 2024 roku.

Jak powiedział minister Kierwiński, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Prudnik otrzyma 40 mln złotych wsparcia na odbudowę hali, która w przyszłości ma spełniać wszystkie standardy obiektu olimpijskiego dla łuczników i odbudowę zaplecza szatni na miejscowym stadionie, przy czym większa część tej kwoty - 29,6 mln złotych - zostanie wykorzystana na odbudowę hali będącej jednym z nielicznych w Polsce obiektów, na których można ćwiczyć łucznictwo zgodnie z zasadami przewidzianymi dla sportowców profesjonalnych.

"W przyszłym tygodniu z panem ministrem Borysem, będziemy na ziemi dolnośląskiej i będziemy mówić o środkach, które przeznaczymy na kolejne inwestycje w infrastrukturę sportową. To będą kolejne miliony złotych. Łącznie do teraz z Ministerstwa Sportu na odtworzenie infrastruktury sportowej wyasygnowane zostało już 100 milionów złotych, jeżeli chodzi o taką twardą infrastrukturę, bo przecież są też działania promocyjne, promujące tereny powodziowe jako miejsca bardzo atrakcyjne dla turystyki" - zaznaczył Kierwiński.

Odbudowy obiektów sportowych potrzebują cztery województwa

Wiceminister Borys poinformował, że wnioski dotyczące odbudowy infrastruktury sportowej złożyło około 40 samorządów z czterech województw dotkniętych powodzią.

"Województwo śląskie już otrzymało jedno zadanie. Dolny Śląsk otrzymał ponad 40 mln zł z kwoty 54 mln zł. Jeżeli dodamy pomoc, którą dzisiejszym decyzjami finalizujemy, to jest łącznie 100 mln zł. (...) Sukcesywnie wszystkie wnioski są oceniane (...) Każdy wniosek, który jest wpisany do bazy prowadzonej przez wojewodów obiektów poszkodowanych w powodzi, będzie miał wsparcie. Dlatego od samego początku zabezpieczyliśmy kwotę ponad 400 mln zł oraz kwotę 70 mln zł na odbudowę infrastruktury turystycznej" - przekazał Borys.

Kierwiński przypomniał, że wydatki na odbudowę infrastruktury sportowej to tylko część większej pomocy skierowanej przez rząd na tereny powodziowe. A dzięki wydatkom rządowym prowadzona jest odbudowa uwzględniająca modernizację remontowanych obiektów.

"Na infrastrukturę komunikacyjną, w bieżących inwestycjach, wydano grubo ponad 230 milionów złotych. (...) Łącznie pieniędzy, które trafiły na te tereny Opolszczyzny, na Dolny Śląsk, do mieszkańców tych terenów to jest ponad 6 miliardów złotych, przy wykorzystaniu prawie 30 różnych instrumentów wsparcia. Na dziś to ponad 6 miliardów, a będzie znacznie, znacznie więcej" - podkreślił Kierwiński.

