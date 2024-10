Nie było tak prosto. Pani Iwona "nie mogła zabrać" domku od "Buddy"

We wrześniu youtuber "Budda" zaoferował postawienie tymczasowego miasteczka, by pomóc powodzianom na Opolszczyźnie. Na stadionie w Paczkowie w powiecie nyskim, na terenach udostępnionych przez włodarzy gminy stanęły cztery mobilne kontenerowe domki. Każdy z nich ma około 60 metrów kwadratowych, jest wyposażony w niezbędny sprzęt i jest ogrzewany. W dwóch domkach zamieszkali powodzianie z Paczkowa, w kolejnych rodziny ze Stronia Śląskiego i Lądka-Zdroju.

Dom od youtubera

- Nie wiedziałam, kto to jest, bo nie oglądam Youtube'a. Ale dzieci szybko mi uświadomiły i zgodziłam się na takie spotkanie. On przyjechał ze swoją dziewczyną i swoimi operatorami. Powiedział do mnie: "Masz dom, nie martw się kobieto, masz dom" - przywołuje pani Iwona.

- Do momentu, kiedy nie będę miał umowy darowizny, domek pozostaje na terenie gminy Paczków. Ta pani musi poczekać. Niech burmistrz Lądka napisze do mnie oficjalnie w tej sprawie - miał powiedzieć mężczyźnie Artur Rolka, burmistrz Paczkowa.

"Obowiązuje ustna umowa"

- Z nagrania i wszystkich okoliczności wynika, że ten dom należy do tej pani. Że doszło do zawarcia umowy darowizny, skutecznie. Że darczyńca i obdarowany złożyli zgodne oświadczenia woli. Klucze zostały wydane. A pani Iwona poczyniła kroki, żeby przygotować się do posadowienia domu, położenia go na swojej nieruchomości. Nagranie jest bardzo istotnym dowodem – tłumaczy dr Aneta Paleczna, adwokat.