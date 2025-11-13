Logo strona główna
Opole

Włamywał się nocami do domów i kradł kosztowności. Straty wyceniono na 250 tys. zł

Kosztowności warte setki tysięcy złotych
Z więzienia prosto do kolejnych włamań. 37-latek zatrzymany przez policję
Źródło: Opolska policja
Włamywał się nocami do domów, kradł kosztowności warte setki tysięcy złotych, a w aucie woził narkotyki. 37-letni mieszkaniec Opola, który niedawno opuścił więzienie, znów trafił za kratki - tym razem po serii ośmiu kradzieży z włamaniem. Policjanci zatrzymali go tuż po kolejnym przestępstwie.

Od kilku tygodni do policjantów z Opola docierały zgłoszenia dotyczące włamywacza, który w nocy okradał domy jednorodzinne na terenie miasta i powiatu. Jego łupem padały pieniądze, biżuteria i zegarki, dokumenty i inne wartościowe rzeczy. Pokrzywdzeni swoje straty oszacowali na blisko 250 000 złotych.

Kosztowności warte setki tysięcy złotych
Kosztowności warte setki tysięcy złotych
Źródło: KMP Opole

Funkcjonariusze zabezpieczyli liczne ślady i dowody, przesłuchali świadków i pokrzywdzonych. Ich ustalenia pozwoliły na namierzenie podejrzewanego.

Zegarki, biżuteria i narkotyki w aucie

"7 listopada, przed południem, mężczyzna został zatrzymany w swoim samochodzie, chwilę po tym, jak dokonał kolejnego włamania. 37-latek został przewieziony do jednostki policji. W jego pojeździe kryminalni zabezpieczyli kilka gramów amfetaminy i marihuany oraz skradzione wcześniej rzeczy, m.in. zegarki, biżuterię, monety oraz dokumenty" - informuje Komenda Miejska Policji w Opolu.

Kradł kosztowności
Kradł kosztowności
Źródło: KMP Opole

Zatrzymany 37-latek działał w warunkach multirecydywy, ponieważ w 2023 roku wyszedł z zakładu karnego, gdzie odbywał wcześniej zasądzoną karę za podobne przestępstwa. Decyzją sądu został on tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu do 15 lat więzienia.

Włamywał się nocami i kradł kosztowności
Włamywał się nocami i kradł kosztowności
Źródło: KMP Opole



