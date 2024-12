Zarzuty dla obcokrajowców

"Podejrzani obywatele Kolumbii zostali przewiezieni do jednostki policji, gdzie przy obecności tłumacza przedstawiono im zarzuty. 27-latek usłyszał zarzut udziału w pobiciu z użyciem niebezpiecznego narzędzia, za co grozi mu do 8 lat więzienia. Natomiast 25 i 29-latkowie usłyszeli zarzut udziału w pobiciu, za co grozi im do 5 lat pozbawienia wolności" - informuje policja w Opolu.