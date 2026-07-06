Opole "Oblał ją łatwopalną cieczą i podpalił". Areszt dla napastnika Oprac. Svitlana Kucherenko |

Miał oblać partnerkę łatwopalną substancją i podpalić Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Prosto z Opolskiego

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Do ataku doszło w czwartek, 2 lipca, po godzinie 17 w budynku przy Alei Przyjaźni w Opolu. - Policja dostała zgłoszenie od 39-letniej kobiety, że do jej mieszkania wszedł mężczyzna, oblał ją łatwopalną cieczą i podpalił - przekazała asp. Ewelina Karpińska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.

Poszkodowana uciekała do sąsiadów i sama wezwała pomoc. Z rozległymi obrażeniami głowy, szyi oraz pleców trafiła do szpitala. Napastnik zbiegł z miejsca zdarzenia, jednak po godzinie został zatrzymany. On również doznał obrażeń i trafił do szpitala.

Mężczyzna podpalił kobietę w Opolu Źródło zdjęcia: Prosto z Opolskiego

Jak przekazał Stanisław Bar z Prokuratury Okręgowej w Opolu, w trakcie kłótni z partnerką Tomasz R. oblał ją łatwopalną cieczą - najprawdopodobniej benzyną, a następnie podpalił zapalniczką.

Zarzuty i areszt po podpaleniu partnerki

47-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa partnerki ze szczególnym okrucieństwem oraz w warunkach recydywy. Tomasz R. nie przyznał się.

"Został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące" - informuje prok. Konrad Korzeniowski, zastępca Prokuratora Okręgowego w Opolu.

Docelowo, ze względu na obrażenia, ma trafić do aresztu dysponującego odpowiednim oddziałem szpitalnym.

Grozi mu dożywocie.

Kobietę czeka długie leczenie

39-latka trafiła do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich.

- Pacjentka ma oparzenia w okolicach ponad 20 procent powierzchni ciała - w tym drugiego i trzeciego stopnia. Do tego oparzone są też drogi oddechowe - poinformowała w piątek Katarzyna Czerny- Bednarczyk, specjalistka chirurgii ogólnej z Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich.

39-latka z Opola ma poparzone około 20 procent ciała Źródło: TVN24

Przed 39-latką długie leczenie.

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