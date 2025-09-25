Logo strona główna
Opole

Groził byłej partnerce nożem, odkręcił gaz i zabił dwa psy. Trafił do aresztu

Areszt dla 28-latka za uśmiercenie dwóch psów ze szczególnym okrucieństwem i groźby wobec byłej partnerki
Źródło: Opolska policja
28-latek groził partnerce nożem, a potem zabił dwa psy i próbował doprowadzić do eksplozji gazu w mieszkaniu w Opolu. Mężczyzna został zatrzymany, usłyszał zarzuty i trafił do tymczasowego aresztu. 

Do zdarzenia doszło z nocy z 23 na 24 września przed godziną 2 w jednym z mieszkań w Opolu.

- 28-latek najpierw się rozstał z partnerką, po czym wrócił do jej mieszkania. Był pod wpływem alkoholu. Zaczął jej grozić nożem, a także mówił, że zabije psy. W pewnym momencie kobieta, korzystając z tego, że mężczyzna poszedł do toalety, uciekła z mieszkania, zabierając jednego z trzech psów, które posiadała. Dwa zostawiła. On zorientował się i nożem zabił te dwa psy, a następnie odkręcił butlę z gazem i zapalił świeczkę. Po chwili zadzwonił do partnerki, informując, co się wydarzy - mówi tvn24.pl prok. Stanisław Bar, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Opolu.

Kobieta zadzwoniła na numer alarmowy. Na miejsce zostali wysłani opolscy policjanci, którzy po przybyciu do mieszkania wyczuli silną woń gazu. Funkcjonariusze zakręcili zawory i przewietrzyli wszystkie pomieszczenia. W mieszkaniu znajdował się również pijany 28-latek. Na miejscu policjanci odnaleźli również dwa uśmiercone przez niego psy.

Jak informuje opolska policja, w chwili zatrzymania miał prawie promil alkoholu w organizmie.

Źródło: Opolska policja

Zarzuty i areszt

Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę i osadzili w areszcie. Zatrzymanemu przedstawiono zarzut sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa poprzez odkręcenie zaworów z gazem, uśmiercenia dwóch psów ze szczególnym okrucieństwem i kierowania gróźb karalnych wobec byłej partnerki.

Jak dodaje Bar, mężczyzna przyznał się do winy. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Teraz grozi mu kara do 8 lat więzienia.

Dowiedz się więcej:

TVN24 HD. Oglądaj na żywo

Autorka/Autor: Svitlana Kucherenko /tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Opolska policja

OPOLE Przemoc wobec zwierząt Przemoc domowa Prokuratura
