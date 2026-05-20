Spadł w czasie pracy przy balkonach, nie żyje
- Do tragicznego wypadku doszło na osiedlu Podzamcze w Nysie podczas prac przy balustradach balkonowych. Spadł 64-letni mężczyzna. Niestety, pomimo udzielonej pomocy, zmarł - informuje mł. asp. Janina Kędzierska z Komendy Powiatowej Policji w Nysie.
Na miejscu, pod nadzorem prokuratora, pracowali policjanci z grupy dochodzeniowo śledczej oraz technik kryminalistyki. Trwa wyjaśnianie okoliczności tego zdarzenia.
Źródło: tvn24