Jechał bez świateł, miał zakaz i był pijany

Prawie 4 promile i sądowy zakaz – 53-latek z Namysłowa zatrzymany przez policję

Do zatrzymania doszło we wtorek, 14 października, około godziny 18. Funkcjonariusze patrolujący ulice Namysłowa (woj. opolskie) zauważyli samochód marki Renault, który mimo panującego już zmroku jechał bez włączonych świateł mijania.

"Podczas interwencji policjanci wyczuli silną woń alkoholu wydobywającą się z ust kierującego. Badanie alkomatem szybko potwierdziło podejrzenia funkcjonariuszy. 53-latek miał blisko 4 promile alkoholu w organizmie" - informuje namysłowska policja.

Kierowca z dożywotnim zakazem

Po sprawdzeniu jego danych w policyjnych systemach informatycznych okazało się, że posiada on dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, orzeczony wcześniej przez sąd.

Zatrzymany został przewieziony do jednostki policji w Namysłowie, gdzie wykonano z nim dalsze czynności procesowe. Samochód, którym się poruszał, został zabezpieczony i przekazany osobie wskazanej przez kierowcę.

53-letni mieszkaniec gminy Namysłów odpowie teraz przed sądem za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości oraz niestosowanie się do orzeczonego zakazu.

Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności, sądowy zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoka grzywna.

