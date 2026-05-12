Opole Pijany ojciec oskarżony o spowodowanie wypadku. Poważnie ucierpiało dziecko Oprac. Svitlana Kucherenko

Do wypadku doszło 16 marca na ul. Wolności w Murowie na Opolszczyźnie.

Jak ustalili śledczy, dzień wcześniej Marcin W. pił alkohol do późnych godzin nocnych, a następnego ranka wypił jeszcze piwo. Mimo to wsiadł za kierownicę. W samochodzie jechała z nim żona i sześcioletni syn.

W trakcie jazdy kierowca stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w przydrożne drzewo. W wyniku zdarzenia kobieta doznała stłuczenia klatki piersiowej ze złamaniem żeber oraz obrażeń nóg.

Ciężko ranny kilkuletni chłopiec

Najpoważniej ucierpiało dziecko, które ma uraz głowy i obrzęk mózgu. Chłopiec został przetransportowany do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i nadal pozostaje pod opieką lekarzy.

Badanie wykazało, że kierowca miał ponad dwa promile alkoholu w organizmie.

"Prokuratura Rejonowa w Kluczborku oskarżyła Marcina W. o spowodowania wypadku komunikacyjnego w stanie nietrzeźwości, w którym obrażenia, w tym stanowiące ciężki uszczerbek na zdrowiu, odnieśli jego bliscy. Oskarżony przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa" - informuje prok. Stanisław Bar, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Opolu.

Marcin W. został tymczasowo aresztowany na okres dwóch miesięcy. Podejrzanemu grozi kara do od 3 do 16 lat pozbawienia wolności.

