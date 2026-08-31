Opole Zabójstwo 49-latki. Policja prosi o nagrania z kamer samochodowych Oprac. Tomasz Mikulicz |

Ciało kobiety znajdowało się w lesie w pobliżu osiedla Źródło wideo: Twojemedia.tv Źródło zdj. gł.: Twojemedia.tv

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W piątek około godziny 18.30 policja dostała zgłoszenie od spacerowicza, który znalazł w lesie w Kędzierzynie-Koźlu ciało kobiety.

Jak przekazał w weekend rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Opolu prokurator Stanisław Bar, zginęła mieszkanka pobliskiego osiedla.

Ciało kobiety znajdowało się w lesie w pobliżu osiedla Źródło zdjęcia: Twojemedia.tv

Zabójstwo podczas spaceru z psem

- Najprawdopodobniej wyszła na spacer z psem i wtedy doszło do zabójstwa - powiedział.

Kobiecie zadano co najmniej trzy ciosy, w tym dwa powodujące rozległe obrażenia głowy. Oględziny ciała wskazują, że do morderstwa nie doszło raczej na tle seksualnym. Na miejscu znaleziono psa 49-letniej kobiety.

W szczególności nagrania z osiedla Żabieniec

Teraz policja wystąpiła z apelem do kierowców, którzy w piątek, 28 sierpnia, w godzinach od 14 do 20, poruszali się pojazdami wyposażonymi w kamery samochodowe.

"Szczególnie prosimy o przekazanie nagrań zarejestrowanych na terenie osiedla Żabieniec w Kędzierzynie-Koźlu, a także w rejonie pobliskich ogródków działkowych przy obwodnicy miasta, znajdujących się za osiedlem Żabieniec, oraz centrum handlowego Odrzańskie Ogrody" - apelują mundurowi.

Każdy materiał może mieć znaczenie

Policja prosi o kontakt również osoby, które podczas przejazdu nie zauważyły niczego niepokojącego, ale posiadają nagrania z tego obszaru.

„Każdy materiał może mieć znaczenie dla prowadzonego postępowania i pomóc nam w ustaleniu przebiegu zdarzenia oraz jego okoliczności. Nagrania można przekazać policjantom Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Kontakt: Wydział Kryminalny KWP w Opolu, tel. 47 864 22 02, e-mail: kryminalny@op.policja.gov.p” – czytamy w komunikacie.