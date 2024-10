Główny most w Głuchołazach otwarty. Poprzedni zniszczyła powódź

Jest to most tymczasowy, ale zostanie w Głuchołazach na dłużej. Poprzednia tymczasowa przeprawa została zniszczona w powodzi z 15 września. Obok niej powstawał nowy most. Również runął w pamiętną niedzielę. Brak mostu paraliżował miasto podzielone rzeką Biała Głuchołaska.

W piątek przed południem oddano do użytku most tymczasowy w Głuchołazach. Zbudowana przez wojsko przeprawa zastąpiła zniszczony przez wrześniową powódź most w ciągu drogi krajowej nr 40.

Miasto było sparaliżowane brakiem mostów

15 września fala powodziowa na Białej Głuchołaskiej zniosła dwa sąsiadujące ze sobą mosty - tymczasowy most w ciągu drogi krajowej nr 40 i przygotowaną do zalania betonem konstrukcję mostu docelowego, zwanego mostem Andrzeja.

Miasto, podzielone przez rzekę, zostało sparaliżowane. Pod naporem wody i tego, co niosła, runęły także most kratowy, most Wojciecha, most huśtany. Mieszkańcy oraz ciężki sprzęt wojskowy i strażacki przeprawiały się mostem prywatnym. Piesi mogli korzystać także z kładki.

Jak informowała przed kilkoma dniami rzeczniczka oddziału GDDKiA w Opolu Agata Andruszewska, konstrukcję mostu tymczasowego DMS-65 zamontowali 7 października żołnierze 2 pułku saperów z Inowrocławia. W miejsce zniszczonej przeprawy zamontowano dwa Drogowe Mosty Składane (po jednym dla każdego kierunku ruchu) o łącznej długości 65 metrów i masie blisko stu ton. Z nowej przeprawy mieszkańcy Głuchołaz i kierowcy korzystający z drogi krajowej nr 40 będą mogli korzystać do momentu wybudowania nowego mostu.

Główny most w Głuchołazach otwarty TVN24

Nowy most będzie łukowy?

Dotąd nie wiadomo, jak będzie wyglądał nowy most. Po powodzi władze Głuchołaz apelują do GDDKiA, by nowa przeprawa nie miała podpór w nurcie rzeki. 15 września na filarach zatrzymały się między innymi kilkumetrowe bale drewna i drzewa z korzeniami, które rzeka przyniosła z Czech, z Gór Opawskich, tworząc zaporę spiętrzającą wodę.

W rozmowie z nami burmistrz Głuchołaz Paweł Szymkowicz mówił, że proponował budowę mostu łukowego w konsultacjach, które GDDKiA przeprowadzała jeszcze przed budową zniszczonego mostu.

- Kwestia budowy obiektu łukowego nie była prezentowana w trakcie spotkań informacyjnych dla rozbudowy DK40 w Głuchołazach. Tego typu konstrukcja nigdy też nie była analizowana na etapie projektu budowlanego. Na spotkaniach informacyjnych ze społeczeństwem (w dniach 22 i 23.10.2018 r.) prezentowany był obiekt trzyprzęsłowy. Dla takiego obiektu zostały uzyskane wszystkie niezbędne uzgodnienia i decyzje, w tym uzgodnienie zarządcy cieku (rzeki Biała Głuchołaska), tj. Wód Polskich - odpowiedziała nam Andruszewska.

Rzeczniczka GDDKiA wyjaśnia, że "budowa obiektu jednoprzęsłowego wymagałaby co najmniej zamknięcia ul. Opolskiej i prawdopodobnie również któregoś z wlotów skrzyżowania po drugiej stronie rzeki, tj. ul. Andersa lub ul. Konopnickiej", na co nie zgadzały się władze miasta.

Andruszewska podkreśliła, że zniszczony most był wyniesiony o 0,76 m w stosunku do poziomu konstrukcji wcześniejszego obiektu, który w ramach rozbudowy drogi został rozebrany. - Takie rozwiązanie jest efektem uzgodnień z Wodami Polskimi oraz uzyskanych decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia wodno-prawnego oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydanej przez Wojewodę Opolskiego - powiedziała.

Rzeka Biała Głuchołaska zalała Głuchołazy Michał Meissner/PAP

Głuchołazy po powodzi. Zdjęcie satelitarne z 17 września EPA/MAXAR TECHNOLOGIES

Autorka/Autor:mag/tok

Źródło: tvn24.pl