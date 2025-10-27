Przechodził przez jezdnię, nie żyje

Do zdarzenia doszło w Kętrzynie Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło w niedzielę (26 października) około godziny 18 w Wilkowie w powiecie kętrzyńskim.

"65-letni mężczyzna, przechodząc przez jezdnię w miejscu niedozwolonym, został potrącony przez 52-letniego kierowcę nissana. Mężczyzna pomimo podjętej akcji reanimacyjnej poniósł śmierć na miejscu" - podała Komenda Powiatowa Policji w Kętrzynie.

Śmiertelne potrącenie pieszego w Kętrzynie Źródło: KPP w Kętrzynie

Kierowca był trzeźwy. Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności wypadku.

Droga przez kilka godzin była całkowicie zablokowana.

