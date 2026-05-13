Olsztyn

W wypadku zginął 16-latek. Zarzuty i areszt dla kierowcy

Zarzuty dla mężczyzny, który spowodował śmiertelny wypadek
Źródło zdj. gł.: KWP w Olsztynie
Kierowca, który spowodował w majówkę śmiertelny wypadek pod Węgorzewem (woj. warmińsko-mazurskie), był pijany. Miał również orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów. 45-latek usłyszał zarzuty. W wypadku zginął 16-latek.

Do zdarzenia doszło w piątek (1 maja) na drodze wojewódzkiej numer 650 za miejscowością Stawki w kierunku Kętrzyna, w powiecie węgorzewskim. 45-letni kierujący nie dostosował prędkości podczas wyprzedzania innych pojazdów, w wyniku czego stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył czołowo w przydrożne drzewo.

Oprócz kierowcy w pojeździe znajdowały się jeszcze dwie osoby - 16-latek i jego 39-letnia matka. Cała trójka trafiła do szpitala. Stan chłopca był najcięższy. Niestety jego życia nie udało się uratować.

Jak się okazało, kierowca był pijany. Miał ponad półtora promila alkoholu w organizmie. Pod wpływem alkoholu była również kobieta.

Źródło zdjęcia: KWP Olsztyn

Zarzuty i areszt dla kierowcy

We wtorek (12 maja) mężczyzna usłyszał dwa zarzuty dotyczące spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym, znajdując się w stanie nietrzeźwości oraz kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, będąc wcześniej prawomocnie skazanym za podobne przestępstwo.

Decyzją sądu mężczyzna został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

Tragiczny finał wypadku w czasie majówki.
Źródło: KWP Olsztyn
Michał Malinowski
