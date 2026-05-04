Tragiczny finał wypadku w czasie majówki. 16-latek nie przeżył, kierowca był pijany
Do tragicznego wypadku doszło na początku majówki w gminie Węgorzewo (woj. warmińsko-mazurskie). W zdarzeniu ranni zostali kierowca, 39-letnia pasażerka oraz 16-letni pasażer. Kierujący nie odniósł poważnych obrażeń, kobieta wymagała pomocy medycznej. Nastolatek trafił do szpitala w ciężkim stanie, gdzie mimo wielogodzinnej walki lekarzy o jego życie zmarł.
Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie, 45-letni kierowca osobówki z dużą prędkością rozpoczął manewr wyprzedzania innych pojazdów. W jego trakcie stracił panowanie nad autem, zjechał na pobocze i uderzył w drzewo.
Policjanci ustalili, że 45-latek nie powinien w ogóle prowadzić pojazdu. Miał aktywny zakaz prowadzenia za wcześniejszą jazdę w stanie nietrzeźwości oraz liczne wykroczenia drogowe. W chwili wypadku również był pijany - badanie wykazało ponad 1,5 promila alkoholu w jego organizmie.
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: KWP Olsztyn