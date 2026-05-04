Olsztyn

Tragiczny finał wypadku w czasie majówki. 16-latek nie przeżył, kierowca był pijany

Tragiczny wypadek w powiecie węgorzewskim
Tragiczny finał wypadku w czasie majówki.
Źródło: KWP Olsztyn
W wypadku drogowym w gminie Węgorzewo zginął 16-letni pasażer. Jak ustaliła policja, kierowca był pijany i miał zakaz prowadzenia pojazdów.

Do tragicznego wypadku doszło na początku majówki w gminie Węgorzewo (woj. warmińsko-mazurskie). W zdarzeniu ranni zostali kierowca, 39-letnia pasażerka oraz 16-letni pasażer. Kierujący nie odniósł poważnych obrażeń, kobieta wymagała pomocy medycznej. Nastolatek trafił do szpitala w ciężkim stanie, gdzie mimo wielogodzinnej walki lekarzy o jego życie zmarł.

Tragiczny początek majówki w gminie Węgorzewo
Źródło: KWP Olsztyn

Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie, 45-letni kierowca osobówki z dużą prędkością rozpoczął manewr wyprzedzania innych pojazdów. W jego trakcie stracił panowanie nad autem, zjechał na pobocze i uderzył w drzewo.

Zabranego do szpitala nastolatka nie udało się uratować
Źródło: KWP Olsztyn
Policjanci ustalili, że 45-latek nie powinien w ogóle prowadzić pojazdu. Miał aktywny zakaz prowadzenia za wcześniejszą jazdę w stanie nietrzeźwości oraz liczne wykroczenia drogowe. W chwili wypadku również był pijany - badanie wykazało ponad 1,5 promila alkoholu w jego organizmie.

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: KWP Olsztyn

Natalia Grzybowska
Dziennikarka tvn24.pl
3,5 miesiąca i ponad 100 konfliktów z prawem 35-latka
