Olsztyn Tragiczny finał wypadku w czasie majówki. 16-latek nie przeżył, kierowca był pijany Oprac. Natalia Grzybowska |

Tragiczny finał wypadku w czasie majówki. Źródło: KWP Olsztyn

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do tragicznego wypadku doszło na początku majówki w gminie Węgorzewo (woj. warmińsko-mazurskie). W zdarzeniu ranni zostali kierowca, 39-letnia pasażerka oraz 16-letni pasażer. Kierujący nie odniósł poważnych obrażeń, kobieta wymagała pomocy medycznej. Nastolatek trafił do szpitala w ciężkim stanie, gdzie mimo wielogodzinnej walki lekarzy o jego życie zmarł.

Tragiczny początek majówki w gminie Węgorzewo Źródło: KWP Olsztyn

Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie, 45-letni kierowca osobówki z dużą prędkością rozpoczął manewr wyprzedzania innych pojazdów. W jego trakcie stracił panowanie nad autem, zjechał na pobocze i uderzył w drzewo.

Zabranego do szpitala nastolatka nie udało się uratować Źródło: KWP Olsztyn

Policjanci ustalili, że 45-latek nie powinien w ogóle prowadzić pojazdu. Miał aktywny zakaz prowadzenia za wcześniejszą jazdę w stanie nietrzeźwości oraz liczne wykroczenia drogowe. W chwili wypadku również był pijany - badanie wykazało ponad 1,5 promila alkoholu w jego organizmie.

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo