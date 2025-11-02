Logo strona główna
Olsztyn

Przyjechali na ryby, zaginęli. Z jeziora wydobyto ich ciała

Jezioro Kruklin
Sebastian Kluska: to, że zapominamy o elementarnych zasadach bezpieczeństwa przykłada na tragiczną liczbę utonięć
Źródło: TVN24+
W jeziorze Kruklin na Mazurach odnaleziono ciała dwóch mężczyzn. To bracia w wieku 52 i 48 lat, którzy przyjechali z Ełku, żeby łowić ryby. Poszukiwano ich od piątku.

Akcja poszukiwawcza prowadzona była od piątku przez policjantów, strażaków, ratowników i płetwonurków. W działaniach wykorzystywali łodzie wyposażone w sonary, drony, a także psa tropiącego. Przeszukiwano zarówno powierzchnię jeziora, jak i tereny do niego przyległe. Akcję zawieszano, gdy zapadał zmrok i wznawiano następnego dnia rano.

Z plaży na cmentarz. Jak Polacy toną każdego lata
Płetwonurkowie wydobyli ciała

Aspirant sztabowy Iwona Chruścińska z policji w Giżycku poinformowała, że w niedzielę po południu sonar wskazał miejsce, w którym mogły znajdować się ciała.

- Płetwonurkowie zeszli pod wodę i potwierdzili obecność ciał dwóch mężczyzn. Zostały one wydobyte na brzeg, a następnie potwierdzono ich tożsamość, to poszukiwani bracia z Ełku - powiedziała.

Jezioro Kruklin
Jezioro Kruklin
Źródło: Google Maps

Policja przekazała, że mężczyźni w wieku 52 i 48 lat ostatni raz widziani byli w miniony czwartek, gdy wybrali się na ryby nad jezioro Kruklin. Ponieważ nie wrócili i kontakt z nimi się urwał, rodzina zgłosiła ich zaginięcie. Wkrótce po rozpoczęciu poszukiwań, na leśnej drodze prowadzącej nad jezioro został znaleziony pusty samochód, którym przyjechali.

Policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają szczegółowe okoliczności tego zdarzenia.

pc

TVN24 HD
Autorka/Autor: mjz/akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Google Maps

WodaUtonięciaWarmia i Mazury
