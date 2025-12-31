Z informacji przekazanych przez rzecznika prasowego wojewody warmińsko-mazurskiego Szymona Tarasewicza wynika, że drogą ekspresową S7 pomiędzy Olsztynkiem a Ostródą w obu kierunkach samochody osobowe jadą powoli, dla ciężarówek przejazd jest zamknięty.
Nieprzejezdne i zamknięte dla ruchu są drogi wojewódzkie: 515 Susz - Dzierzgoń, 541 Lubawa - Kaplewo, 513 Babiak - Lidzbark Warmiński, 604 Nidzica - Wielbark.
Problemy na kolei
Linia kolejowa nr 216, między Nidzicą a Waplewem, od godziny 4 jest zamknięta dla ruchu. Nad siecią trakcyjną przechylone są drzewa. Powiadomiono służby i przewoźników kolejowych. Zanim drzewo zostanie usunięte, pociągi regionalne nie wyjadą na tę trasę. Polregio ma wprowadzić zastępczą komunikację autobusową.
Pociągi PKP Intercity mają jechać drogą okrężną przez stację Iława Główna. PKP ma także wprowadzić zastępczą komunikację autobusową między przystankami na odcinku Olsztyn Główny – Działdowo.
Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego bez prądu jest 1677 odbiorców; w rejonie Elbląga 172 odbiorców, w okolicach Olsztyna 1500 odbiorców i Ełku 5 odbiorców. Awarie są usuwane na bieżąco.
Autorka/Autor: mm/PKoz
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Google Maps