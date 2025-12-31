Jak wygląda sytuacja na drodze ekspresowej S7? Relacja Małgorzaty Mielcarek Źródło: TVN24

Z informacji przekazanych przez rzecznika prasowego wojewody warmińsko-mazurskiego Szymona Tarasewicza wynika, że drogą ekspresową S7 pomiędzy Olsztynkiem a Ostródą w obu kierunkach samochody osobowe jadą powoli, dla ciężarówek przejazd jest zamknięty.

Utrudnienia na drogach Warmii i Mazur Źródło: Google Maps

Nieprzejezdne i zamknięte dla ruchu są drogi wojewódzkie: 515 Susz - Dzierzgoń, 541 Lubawa - Kaplewo, 513 Babiak - Lidzbark Warmiński, 604 Nidzica - Wielbark.

Problemy na kolei

Linia kolejowa nr 216, między Nidzicą a Waplewem, od godziny 4 jest zamknięta dla ruchu. Nad siecią trakcyjną przechylone są drzewa. Powiadomiono służby i przewoźników kolejowych. Zanim drzewo zostanie usunięte, pociągi regionalne nie wyjadą na tę trasę. Polregio ma wprowadzić zastępczą komunikację autobusową.

"Ludzka życzliwość" w lesie między Ostródą a Olsztynkiem. Relacja Patryka Michalskiego Źródło: TVN24

Pociągi PKP Intercity mają jechać drogą okrężną przez stację Iława Główna. PKP ma także wprowadzić zastępczą komunikację autobusową między przystankami na odcinku Olsztyn Główny – Działdowo.

Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego bez prądu jest 1677 odbiorców; w rejonie Elbląga 172 odbiorców, w okolicach Olsztyna 1500 odbiorców i Ełku 5 odbiorców. Awarie są usuwane na bieżąco.

