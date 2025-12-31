Logo strona główna
Olsztyn

Atak zimy na Warmii i Mazurach. Te drogi wojewódzkie są nieprzejezdne

Utrudnienia na
Jak wygląda sytuacja na drodze ekspresowej S7? Relacja Małgorzaty Mielcarek
Źródło: TVN24
Atak zimy na Warmii i Mazurach sprawił, że niektóre drogi wojewódzkie są nieprzejezdne. Zamknięte są cztery odcinki dróg wojewódzkich: numer 515 Susz - Dzierzgoń, 541 Lubawa - Kaplewo, 513 Babiak - Lidzbark Warmiński oraz 604 Nidzica - Wielbark. Sytuacja na S7 bardzo powoli się poprawia, ale wciąż jest bardzo trudna.

Z informacji przekazanych przez rzecznika prasowego wojewody warmińsko-mazurskiego Szymona Tarasewicza wynika, że drogą ekspresową S7 pomiędzy Olsztynkiem a Ostródą w obu kierunkach samochody osobowe jadą powoli, dla ciężarówek przejazd jest zamknięty.

Utrudnienia na drogach Warmii i Mazur
Utrudnienia na drogach Warmii i Mazur
Źródło: Google Maps

Nieprzejezdne i zamknięte dla ruchu są drogi wojewódzkie: 515 Susz - Dzierzgoń, 541 Lubawa - Kaplewo, 513 Babiak - Lidzbark Warmiński, 604 Nidzica - Wielbark.

Problemy na kolei

Linia kolejowa nr 216, między Nidzicą a Waplewem, od godziny 4 jest zamknięta dla ruchu. Nad siecią trakcyjną przechylone są drzewa. Powiadomiono służby i przewoźników kolejowych. Zanim drzewo zostanie usunięte, pociągi regionalne nie wyjadą na tę trasę. Polregio ma wprowadzić zastępczą komunikację autobusową.

Klatka kluczowa-129468
"Ludzka życzliwość" w lesie między Ostródą a Olsztynkiem. Relacja Patryka Michalskiego
Źródło: TVN24

Pociągi PKP Intercity mają jechać drogą okrężną przez stację Iława Główna. PKP ma także wprowadzić zastępczą komunikację autobusową między przystankami na odcinku Olsztyn Główny – Działdowo.

Utknęli w śnieżycy, Ostróda ruszyła z pomocą. "Troszkę zmienił nam się urząd minionej nocy"

Utknęli w śnieżycy, Ostróda ruszyła z pomocą. "Troszkę zmienił nam się urząd minionej nocy"

Polska
Wyjechała z Sopotu, po 12 godzinach była 180 kilometrów przed Warszawą

Wyjechała z Sopotu, po 12 godzinach była 180 kilometrów przed Warszawą

Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego bez prądu jest 1677 odbiorców; w rejonie Elbląga 172 odbiorców, w okolicach Olsztyna 1500 odbiorców i Ełku 5 odbiorców. Awarie są usuwane na bieżąco. 

Autorka/Autor: mm/PKoz

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Google Maps

