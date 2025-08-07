Logo strona główna
Olsztyn

Tam tonie najwięcej osób. Służby apelują: pomyśl, zanim sięgniesz dna

Opublikowali klip, który ma być przestrogą
"Pomyśl, zanim sięgniesz dna". Spot o bezpieczeństwie nad wodą
Źródło: Warmińsko-mazurska policja
Warmia i Mazury to czarny punkt na mapie utonięć Polski. Od 1 maja życie w wodzie straciło tam już 26 osób. Służby opublikowały klip z dość jasnym i mocnym przekazem: "pomyśl, zanim sięgniesz dna". - To taka przestroga, żeby przestrzegać zasad bezpieczeństwa nad wodą - podkreślają policjanci.

Warmińsko-mazurscy policjanci i strażacy wraz z grupą młodych ludzi przygotowali krótki klip "Pomyśl, zanim sięgniesz dna". W ten sposób chcą dotrzeć do osób wypoczywających nad wodą i przestrzec ich przed niepotrzebną brawurą, beztroską i lekceważącym podejściem do żywiołu. 

Spot ma dość prosty, ale mocny przekaz: nie pływaj po alkoholu, nie popisuj się nad wodą. Przypomina również o tym, że woda to żywioł, który nie wybacza błędów.

- Minęła połowa wakacji, więc jest to taki moment, kiedy można już podsumować to, co się wydarzyło i jednocześnie zaapelować o rozwagę i zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa nad wodą na ten ostatni miesiąc wypoczynku - mówi nam asp. sztab. Rafał Jackowski z biura prasowego warmińsko-mazurskiej policji.

- Kiedy tworzyliśmy nasz klip, w którym główny bohater zeskakuje z rowerku do wody, nie przypuszczaliśmy, że kilka dni później, życie napisze bardzo podobny scenariusz - dodaje Markowski.

Z plaży na cmentarz. Jak Polacy toną każdego lata

Z plaży na cmentarz. Jak Polacy toną każdego lata

Anna Kwaśny
Dlaczego Polacy toną? Dominuje jedna przyczyna

Dlaczego Polacy toną? Dominuje jedna przyczyna

Polska

Czarny punkt na mapie Polski

Według danych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa to na Warmii i Mazurach w tym roku tonie najwięcej osób. Można powiedzieć, że to województwo jest czarnym punktem na tegorocznej mapie utonięć w Polsce. Jak podaje policja, tylko od 1 maja do 7 sierpnia w wodzie życie straciło 26 osób - 13 z nich to turyści. Wielu tragedii można byłoby uniknąć. Jak mówią policjanci, o tym, że stało się inaczej zaważyły "pojedyncze błędy ofiar".

Na początku sierpnia w jeziorze Symsar utonął 31-latek z Warszawy. Mężczyzna pływał rowerkiem wodnym, z którego wskoczył do wody, żeby dopłynąć do rodziny na brzegu. Zaskoczyło go to, jak głęboko było w tamtym miejscu, zabrakło mu sił. 33-latek zmarł.

Z kolei w lipcu z wody nie wyszedł 42-letni mieszkaniec Mrągowa, który wypoczywał nad jeziorem ze znajomym. Najpierw pili alkohol, potem poszli popływać. Po pewnym czasie jego znajomy zauważył ciało 42-latka unoszące się na powierzchni wody. Życia mężczyzny nie udało się uratować.

"Słońce przyciąga", "pogoda prowokuje". Dlaczego toniemy

"Słońce przyciąga", "pogoda prowokuje". Dlaczego toniemy

Polska
Woda nie wybacza błędów. Pamiętaj o zasadach bezpiecznego wypoczynku

Woda nie wybacza błędów. Pamiętaj o zasadach bezpiecznego wypoczynku

WARSZAWA

Do tragedii doszło też pod koniec czerwca trzech nastolatków z województwa łódzkiego wypłynęło w nocy kajakami na jezioro Małszewskie niedaleko Szczytna. Wszyscy - jak podała policja - byli pod wpływem alkoholu i nie potrafili dobrze pływać. Niestety, nie zabrali też ze sobą kapoków. Wpadli do wody i utonęli.

To tylko trzy tragiczne historie z tegorocznych wakacji. Na tych przykładach widać, jak w soczewce przyczyny, które doprowadzają do utonięć. - Wypłynięcie na jezioro mimo braku odpowiednich umiejętności, korzystanie ze sprzętów pływających bez środków asekuracyjnych (kapoków), przecenienie własnych umiejętności, chęć popisania się przed znajomymi i wchodzenie do wody po wypiciu alkoholu. To główne przyczyny utonięć, które są efektem złych decyzji - wylicza Markowski.

W całej Polsce od 1 kwietnia odnotowano 130 utonięć - podała Komenda Główna Policji.

pc

"Jesteśmy w czołówce. Tej tragicznej". Co zrobić, by nie utonąć?

Dowiedz się więcej:

Autorka/Autor: aa/ tam

Źródło: tvn24..pl

Źródło zdjęcia głównego: Warmińsko-mazurska policja

