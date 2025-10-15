Zaufał "brokerom", stracił ponad milion złotych. Dwie osoby zatrzymane

Dwóch zatrzymanych w sprawie wyłudzenia od seniora ponad 1,2 mln zł

Jak podała Komenda Miejska Policji w Olsztynie, do zatrzymań 61-latka i 65-latka doszło na początku października w Lęborku i Gdyni.

- Usłyszeli zarzuty pomocnictwa w oszustwie. Przyznali się do winy i złożyli wyjaśnienia, zostali objęci policyjnym dozorem. Grozi im kara do ośmiu lat pozbawienia wolności - poinformował podkomisarz Jacek Wilczewski z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.

Senior z Olsztyna oszukany na ponad milion złotych

Do oszustwa na szkodę 70-letniego mieszkańca Olsztyna doszło w sierpniu. Pokrzywdzony odebrał wtedy kilka telefonów z ofertami rzekomo pewnych i przynoszących szybkie zyski inwestycji. Zdecydował się skorzystać z tej oferty. Kontakt z fałszywymi "brokerami" utrzymywał jedynie za pomocą mejli i komunikatorów internetowych.

Zachęcony manipulacjami oszustów, zaczął regularnie wykonywać przelewy na wskazane przez nich konta bankowe. Był przekonywany, że jego inwestycje przynoszą zyski i zachęcany do korzystania z dobrej sytuacji na rynku i inwestowania coraz wyższych kwot.

Oszuści namówili go też do zainstalowania w telefonie i komputerze aplikacji, m.in. takich, które dawały im zdalny dostęp do obsługi jego urządzeń elektronicznych.

- Aplikacje i strony internetowe były spreparowane, pokrzywdzony myślał, że obserwuje swoje przychody. Tymczasem jego pieniądze były przekazywane między kontami sprawców lub wybierane z bankomatów - podała policja.

Spotkał się z oszustami osobiście

Kiedy bank odmówił 70-latkowi wykonania przelewu znacznej kwoty na zagraniczne konto bankowe, ten zdecydował się przekazać gotówkę bezpośrednio "brokerom", z którymi spotkał się na ulicach Olsztyna.

Według policji, część pieniędzy, których nie mógł przesłać między rachunkami ani przekazać w gotówce, przeznaczył na zakup walut elektronicznych. Oszuści przy wykorzystaniu aplikacji umożliwiającej im zdalną obsługę komputera 70-latka wyczyścili jego portfel kryptowalut do zera.

Pokrzywdzony stracił łącznie ponad 1,2 miliona złotych. To, że padł ofiarą przestępstwa, uświadomili mu dopiero jego bliscy, których poprosił o pożyczkę sporej sumy pieniędzy.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa Olsztyn-Południe.

