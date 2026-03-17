Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Olsztyn

Udawała opozycjonistkę z PRL. Sąd skazał kobietę

Zapadł prawomocny wyrok (zdjęcie ilustracyjne)
Olsztyn
Źródło: Google Earth
Udawała antykomunistyczną opozycjonistkę. Zapadł wyrok w procesie kobiety, która przez kilka lat wyłudzała pieniądze za rzekomą działalność opozycyjną w czasach PRL.

Sąd Rejonowy w Olsztynie skazał kobietę, która przez kilka lat pobierała pieniądze za rzekomą działalność opozycyjną w czasach PRL. Według ustaleń śledczych nie prowadziła ona takiej działalności, a przedstawione przez nią dokumenty były nieprawdziwe.

Władysława W. została uznana winną wyłudzenia świadczenia i skazana na 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na dwa lata. Sąd nakazał jej także zwrot 24,7 tysiąca złotych nienależnie pobranych pieniędzy do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Proces toczył się od 2024 roku

Proces dotyczył ośmiu osób. Oprócz głównej oskarżonej na ławie oskarżonych zasiedli byli działacze opozycji, w tym osoby związane z Solidarnością. Sąd uznał ich winę w zakresie pomocy przy popełnieniu przestępstwa. Pozostali oskarżeni usłyszeli wyroki od siedmiu miesięcy w zawieszeniu do kar grzywny w wysokości 500 złotych. Sąd wziął pod uwagę fakt, że część z nich już w trakcie śledztwa zaczęła wycofywać się ze swoich wcześniejszych zeznań.

Źródło: TVN24

Mechanizm oszustwa

Z ustaleń prokuratury wynika, że Władysława W. pobierała dodatek od października 2018 roku do kwietnia 2023 roku, wprowadzając urząd w błąd co do swojej działalności w latach 80. W rzeczywistości jej współpraca z Solidarnością rozpoczęła się dopiero po 1990 roku, czyli już po upadku komunizmu w Polsce. Aby uzyskać status opozycjonistki, kobieta przedstawiła oświadczenia siedmiu osób, które miały potwierdzać jej udział w kolportażu podziemnych materiałów. Jedna z tych osób przyznała później, że dokument został sporządzony pod dyktando oskarżonej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Wyszli na ulicę przeciwko podwyżkom cen, władza zaczęła do nich strzelać. 55. rocznica Grudnia '70

Wyszli na ulicę przeciwko podwyżkom cen, władza zaczęła do nich strzelać. 55. rocznica Grudnia '70

Trójmiasto
Władysław Frasyniuk był oskarżony o znieważenie żołnierzy. Sąd ogłosił wyrok

Władysław Frasyniuk był oskarżony o znieważenie żołnierzy. Sąd ogłosił wyrok

Wrocław

Sąd uznał, że materiał dowodowy jednoznacznie wskazuje na winę oskarżonych. Choć nie przyznawali się oni do zarzutów, nie podważali ustaleń śledczych. Sąd zdecydował się na łagodniejsze kary, mimo że zarzucane czyny zagrożone są karą do ośmiu lat więzienia. Wyrok nie jest prawomocny.

Opracował Rafał Molenda

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
Tagi:
OlsztynSądWyroki sądowe w PolscePRL
Czytaj także:
Budynek liceum w centrum miasta ostrzelany z wiatrówki (zdjęcie ilustracyjne)
Uprowadzony mężczyzna miał wziąć kredyt, trzy osoby w areszcie
Kraków
Tragiczny wypadek pod Rawiczem, nie żyje 19-latek
Samochód dosłownie zrównał przystanek autobusowy z ziemią. Przód auta praktycznie zniknął
Poznań
Ali Laridżani
Atak na irańskiego lidera. Sprawdzają, czy żyje
Świat
Kanistry z paliwem
Ropa na huśtawce. "Rynek gorączkowo próbuje"
BIZNES
shutterstock_2277759143_1
Zielono ci? Quiz na Dzień Świętego Patryka
Quizy
Tornado
Uszkodzone dachy, odwołane loty. "Matka Natura potrafi siać zniszczenie"
METEO
Konkurs w recytacji rozwinięcia liczby Pi na Politechnice Krakowskiej
Student recytował z pamięci liczbę Pi. Mówił przez prawie 40 minut
Kraków
Zderzenie z autobusem szkolnym
Wjechał ciężarówką w szkolny autobus. W środku 15 dzieci
WARSZAWA
Usłyszał już zarzuty
Uciekał, potem szarpał się z policjantami, na koniec potężnie uderzył się w głowę
Rzeszów
Zbigniew Ziobro z bronią za paskiem. Marzec 2023
Ziobro "rozbrojony"
Patryk Michalski
imageTitle
Kowalski zaskoczył faworyta. Później nie miał szans
Najnowsze
Wyciek gazu na stacji benzynowej w centrum Łodzi
Wyciek gazu na stacji benzynowej w centrum miasta
Łódź
Autostrada A2 (zdjęcie ilustracyjne)
Auto osobowe uderzyło w ciężarówkę. Zamknięty fragment A2
WARSZAWA
imageTitle
Alarm po skokach. "Grozi nam utrata Pucharu Świata"
EUROSPORT
Sieć energetyczna na Kubie uległa gigantycznej awarii
Padła sieć energetyczna na Kubie
Świat
Most graniczny w Narwie, estońskim mieście na granicy z Rosją
Wraca "scenariusz narwiański". Rosja prowokuje sąsiada
Świat
Izraelskie naloty doprowadziły do wysiedlenia dodatkowych 800 tysięcy osób
Unia Europejska szykuje się na falę migracji
Jakub Loska
imageTitle
Kuriozalny wypadek. "To nie żart"
EUROSPORT
Zniszczenia w Teheranie
"Po zakończeniu tej fazy Iran będzie gnił"
Polska
imageTitle
Iran jednak chce na mundial. Ale pod jednym warunkiem
EUROSPORT
Parking przy Ośrodku Namysłowska
Mieszkańcy stracili miejsca parkingowe. Urzędnicy nie przyszli na sesję
WARSZAWA
Policja
Wyszedł z domu i nie wrócił. Tragiczny finał poszukiwań 25-latka
Łódź
Fudżajra
"Nieznany pocisk" uderzył w tankowiec. Kolejne fale ataków na Bliskim Wschodzie
Świat
Szczątki irańskich rakiet w Jerozolimie
Pociski w pobliżu świętych miejsc. "Odłamki spadły na Bazylikę Grobu Pańskiego"
Świat
Solino
Protest głodowy w polskiej kopalni. Cztery osoby z 250
Kujawsko-Pomorskie
Kuba. Kobieta pcha Fiata 126 w Hawanie
"Upadły kraj. Nie mają pieniędzy, nie mają ropy, nie mają niczego"
BIZNES
Riomaggiore Wlochy AdobeStock_289252916
Poślizgnęła się na skałach. Zginęła 25-letnia Polka
METEO
Mężczyzna odpowie za usiłowanie oszustwa
Wyrwał kobiecie torbę, rozsypały się pieniądze. Zareagowali świadkowie
WARSZAWA
18-letni kierowca odpowie przed sądem
Winę próbował zrzucić na sarny. Nie udało się
WARSZAWA
48 min
pc
"Wywrotowcy, buntownicy, jadą po bandzie"
Dawid Rydzek
Zwiń opisWięcej
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica