Awantura przed klubem, ciężko ranny ochroniarz

Do zdarzenia doszło w nocy z 18 na 19 października przed jednym z nocnych klubów w Olsztynie.

- Pomiędzy pracownikiem ochrony lokalu a jednym z gości doszło do sprzeczki. Pracownik ochrony został uderzony butelką w głowę. Ma obrażenia w postaci między innymi rozległej rany ciętej lewego policzka przechodzącej na lewą małżowinę uszną z powstaniem ran cięto-tłuczonych i uszkodzeniem chrząstki - podał prokurator Daniel Brodowski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.

Tymczasowy areszt dla Eldena T.

Prokurator przedstawił obywatelowi Filipin Eldenowi T. zarzut usiłowania spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Podejrzany nie przyznał się do stawianych mu zarzutów. Złożył wyjaśnienia.

Prokurator skierował do Sądu Rejonowego w Olsztynie wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztu na okres trzech miesięcy. Sąd przychylił się do tego wniosku.

Podejrzanemu grozi do trzech lat pozbawienia wolności.

