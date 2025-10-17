Policjanci szkolili się na strzelnicy, pocisk ranił kobietę. Decyzja prokuratury

Do zdarzenia doszło w pobliżu Nidzicy (warmińsko-mazurskie) Źródło: Google Maps

Śledztwo nadzorowane przez prokuraturę dotyczyło podejrzenia niedopełnienia obowiązków służbowych przez funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy prowadzącego ćwiczenia.

Policjant miał wydać polecenia zajęcia pozycji strzeleckiej do strzelania z broni krótkiej w sposób niezgodny z regulaminem strzelnicy. W wyniku tego, po oddaniu strzału przez jednego z funkcjonariuszy pocisk przebił tarczę strzelecką, a następnie w nieustalony sposób zrykoszetował poza teren strzelnicy, trafiając poruszającą się w tym czasie po kompleksie leśnym kobietę. 53-latka miała ranę głowy. Udzielono jej pomocy i została przetransportowana do szpitala z raną niezagrażającą jej życiu.

- Po zbadaniu w szpitalu w Działdowie znaleziono w jej ciele kulę pocisku odpowiadającego kalibrem broni stosowanej przez funkcjonariuszy, którzy przechodzili w dniu 6 grudnia 2024 roku sprawdzian strzelecki - podał prokurator Daniel Brodowski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.

Śledztwo umorzono

Śledczy przesłuchali świadków i uzyskali opinie biegłych, w tym między innymi z zakresu broni palnej i balistyki.

- Strzelnica posiadała wszystkie wymagane zgody i pozwolenia. Działania odbywające się tam 6 grudnia 2024 roku były też zgodne z regulaminem obiektu. Prowadzący strzelanie funkcjonariusz posiadał wymagane uprawnienia i dysponował odpowiednimi umiejętnościami. Realizujący szkolenie policjanci wykonywali polecenia prowadzącego i postępowali zgodnie z przewidzianymi procedurami. Obrażenia ciała pokrzywdzonej powstały w wyniku rykoszetu wystrzelonego pocisku, czego nikt z uczestników szkolenia nie mógł przewidzieć - dodał prokurator Brodowski.

Postanowienie o umorzeniu śledztwa nie jest prawomocne.

